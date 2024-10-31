Hasan Ramadan Cemil devlet daireleri futbol turnuvasında şampiyon İlköğretim

Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası dün akşam oynanan final maçı ile tamamlandı.

İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda 1 ayı aşkın süredir devam eden turnuvanın finalinde İlköğretim Dairesi ile Devlet Hastanesi takımları karşı karşıya geldi. Yüzlerce futbol severin izlediği final gecesi muhteşem geçti. Final maçında rakibi Devlet Hastanesi’ni 5-2 mağlup eden İlköğretim Dairesi üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Üçüncülük maçında ise Eğitim Müşavirliği takımı sahaya çıkmadı ve kupa Cezaevi Haspolat takımının oldu.

GÖRKEMLİ ÖDÜL TÖRENİ, TELEVİZYON VERİLDİ

Hasan Ramadan Cemil 14. Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası final maçı sonrası düzenlenen ödül töreni çok görkemli geçti. Ramadan Cemil İşletmeleri’ne bağlı Red Bull ürünlerinin ikram olarak dağıtıldığı gecede, 2 şanslıya da Arçelik televizyon ödülü verildi.

Her yıl verilen zengin hediyeler ve sürpriz ödüllerin bu yıl da sahibini bulduğu geceye, Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil, Ramadan Cemil ailesi ve yakınları, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve davetliler katıldı.

Fotoğraflar: Evliya