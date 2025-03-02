Hasan Ruso anısına yarışacaklar

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
02/03/2025

Hasan Ruso anısına yarışacaklar

KKTC Atletizm Federasyonu, geleneksel olarak düzenlediği Hasan Ruso yarışlarını bu yıl 4-5 Mart tarihlerinde gerçekleştiriyor.

Her yıl okullar arası düzenlenen yarışlar öncesi hem hazırlık niteliği taşıyan, hem de uzun yılar federasyona başkan olarak önemli hizmetleri bulunan Hasan Ruso’yu anma amacı taşıyan yarışların 15’incisi Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yapılacak. Ortaokul ve liselerin katılım göstereceği yarışa kayıtların federasyonun sosyal medya hesaplarında bulunan link üzerinden yapılacağı, yarış günü kayıt alınmayacağı duyuruldu.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: KKTC Atletizm Federasyonu, Hasan Ruso, Yarış
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.