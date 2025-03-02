Hasan Ruso anısına yarışacaklar

KKTC Atletizm Federasyonu, geleneksel olarak düzenlediği Hasan Ruso yarışlarını bu yıl 4-5 Mart tarihlerinde gerçekleştiriyor.

Her yıl okullar arası düzenlenen yarışlar öncesi hem hazırlık niteliği taşıyan, hem de uzun yılar federasyona başkan olarak önemli hizmetleri bulunan Hasan Ruso’yu anma amacı taşıyan yarışların 15’incisi Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda yapılacak. Ortaokul ve liselerin katılım göstereceği yarışa kayıtların federasyonun sosyal medya hesaplarında bulunan link üzerinden yapılacağı, yarış günü kayıt alınmayacağı duyuruldu.