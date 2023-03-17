Hasan Ruso Yarışları tamamlandı

Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları gerçekleştirilen ikinci gün yarışlarının ardından tamamlandı. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde, gelecek ay yapılacak yarışlar öncesi okulların son durumunu görme adına deneme niteliği taşıyan yarışlar federasyona uzun yıllar başkan olarak hizmet veren Hasan Ruso’nun anısına 13. kez organize edildi.

İkinci gün yarışları sonunda yıldız kızlarda Levent Kolej, yıldız erkeklerde Türk Maarif Koleji, genç kızlarda Kurtuluş Lisesi ve genç erkeklerde Yakın Doğu Koleji takım sıralamasında birinci olma başarısı gösterdi. Yarışmalar ve kupa töreninde dereceye giren sporculara ve takımlara madalya ve kupaları Hasan Ruso’nun ailesi ile Atletizm Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi. Yarışların ikinci gününde alınan neticeler ve oluşan takım sıralamaları şöyle:

Yıldız Kızlar

1500 metre

1. Ada Kafa (Ferdi) 5:41.16

2. Girne U. Yerebakan (Levent Kolej) 6:03.10

3. İrem Erenay (TMK) 6:33.45

Yüksek atlama

1. Özden Öztümen (Ferdi) 1.34

2. Dünya Öymen (Levent Kolej) 1.25

3. Sophie Jane Herd (NBC Lefkoşa) 1.25

5x60 metre bayrak

1. Levent Kolej 1:01.50

2. Türk Maarif Koleji 1:04.06

3. NBC Lefkoşa 1:04.80

Cirit atma

1. Alisa Güçlü (Levent Kolej) 19.94

2. Nazemin Dayı (TMK) 11.27

3. Yasemin Gürkan (NBC Lefkoşa) 10.07

Yıldız Erkek

5x80 metre

1. Türk Maarif Koleji 0:57.80

2. Levent Kolej 1:00.41

2000 metre

1. Sarp Erol Mutluel (Ferdi) 7:39.99

2. Süleyman Özatay (TMK) 7:42.56

3. Rayan Mehmet (Ferdi) 8:50.34

Uzun atlama

1. Emre İnceer (TMK) 4.91

2. Kaan Öztürk (Ferdi) 4.81

3. Erin Bolkaner (Ferdi) 4.48

Gülle atma

1. Lemi Ömerağa (TMK) 8.67

2. Ege Agah Gürkan (Ferdi) 7.17

3. Veli Mehmet (Ferdi) 6.21

Genç kız

Gülle atma

1. Elif Dilik (Ferdi) 7.72

200 metre

1. Aslıhan Kandil (YDK Lefkoşa) 26.96

2. Zeren Kargılı (Kurtuluş Lisesi) 30.15

3. Beren Çokdal (Ferdi) 31.44

800 metre

1. Ayşe Akmandor (Kurtuluş Lisesi) 2:42.65

2. Nilgün Akbulut (YDK Lefkoşa) 2:52.04

3. Ezgi Çakır (Ferdi) 2:54.25

300 metre engelli

1. Azra Aki (Kurtuluş Lisesi) 0:57.52

2. Bossan Akmemmedova (YDK Lefkoşa) 1:01.65

3. Helin Zaim (Ferdi) 1:05.70

Uzun atlama

1. Ecem Çelik (Ferdi) 5.30

2. Emine Damdelen (YDK Lefkoşa) 4.65

3. Cihan Birkaya (Kurtuluş Lisesi) 4.47

Yüksek atlama

1. Hazan Aki (Kurtuluş Lisesi) 1.40

2. Yağmur Ağınlı (YDK Lefkoşa) 1.35

3. Sıla Revan (Ferdi) 1.25

Cirit atma

1. Kardelen Tekiner (Kurtuluş Lisesi) 18.41

2. Bade Ergüden (YDK Lefkoşa) 17.18

İsveç bayrak

1. Ferdi 2:40.78

2. YDK Lefkoşa 2:44.66

3. Kurtuluş Lisesi 2:47.42

Genç erkek

200 metre

1. Mert Tut (Fedi) 24.71

2. Zihni M. Kalmaz (TED Koleji) 25.56

3. Haktan Çebi (Erenköy Lisesi) 25.97

300 metre

1. Ali Sarper Alkoçoğlu (Erenköy Lisesi) 11:32.70

2. Özner Kanak (YDK Lefkoşa) 12:16.31

3. Zübeyir Durmaz (BEAL) 12:29.48

Sırıkla atlama

1. Kıvanç Buba (YDK Lefkoşa) 2.40

800 metre

1. Tahir Gazi (BEAL) 2:15.87

2. Rojhat Güner (Erenköy Lisesi) 2:24.46

3. Emre Erçelik (YDK Lefkoşa) 2:28.96

Üç adım atlama

1. Salih Ünveren (YDK Lefkoşa) 12.57

2. Ali Sarper Alkoçoğlu (Erenköy Lisesi) 11.38

3. Boran Kaçar (BEAL) 10.44

İsveç bayrak

1. Yakın Doğu Koleji 2:16.17

2. Türk Maarif Koleji 2:23.29

3. TED Koleji 2:30.86

Disk atma

1. Toprak Berkol (TMK) 28.43

2. Mustafa Hısım (YDK Lefkoşa) 26.14

3. Muhammet M. Çınar (BEAL) 25.29

300 metre engelli

1. Gürsu Gülerler (YDK Lefkoşa) 42.15

2. Gökhan Yavuz (Erenköy Lisesi) 44.80

3. Zübeyr Durmaz (BEAL) 47.60

TAKIM SIRALAMALARI

Yıldız Kız Takım Sıralaması

1. Levent Kolej (352 Puan)

2. Necat British College Lefkoşa (254 Puan)

3. Türk Maarif Koleji (249 Puan)

Yıldız Erkek Takım Sıralaması

1. Türk Maarif Koleji (289 Puan)

2. Levent Kolej (137 Puan)

Genç Kızlar Takım Sıralaması

1. Kurtuluş Lisesi (471 Puan)

2. Yakın Doğu Koleji (447 Puan)

Genç Erkek Takım Sıralaması

1. Yakın Doğu Koleji (685 Puan)

2. Erenköy Lisesi (650 Puan)

3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (536 Puan)

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17/03/2023 15:59