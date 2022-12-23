Hasan Sadıkoğlu, Okulları Ziyaret Etti

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, görev süresince iş birliği içerisinde olduğu, talep ve önerilerini her zaman öncelikli olarak dikkate aldığı İskele Belediyesi sınırlarındaki okulları ziyaret etti.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu, teneffüs arasındaki çocuklarla ve gençlerle yakından ilgilendi. Onlarla sohbet eden, okullarıyla ilgili talepleri dinleyen Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak, çocuklar ve gençlerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için okullara gereken katkının yeni dönemde de ama artarak devam edeceğini söyledi.

Belirli periyotlarda İskele Belediyesi sınırlarındaki okulları ziyaret eden kimi zaman da okul idarecilerini, öğretmenlerini ve öğrencileri makamında ağırlayan İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bu kez 25 Aralık’ta yapılacak Yerel Yönetimler seçimi öncesi okullara ziyaret gerçekleştirdi. Beraberindeki meclis üyesi adayları ile birlikte bölge okullarını ziyaret eden Başkan Sadıkoğlu, okul müdürlerini, öğretmenleri, okulda görevli tüm çalışanları görme fırsatı buldu. Eğitime verdiği destekle her zaman çocukların ve gençlerin yanında olan, İskele’ye kazandırdığı Özel Eğitim Okulu’yla çocuklara ve eğitime verdiği değer özelde İskele genelde ise KKTC halkı tarafından takdir edilen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni dönemde de çocukların geleceği için katkılarının, maddi ve manevi desteklerinin devam edeceğini söyledi.

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23/12/2022 13:15