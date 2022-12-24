Hasan Sadıkoğlu’nun büyük buluşması zafer konvoyuna dönüştü

25 Aralık’ta yapılacak Yerel Yönetimler Seçimlerine saatler kala, İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu için dün (23 Aralık) yapılan ve saat 16.00’da hareket eden büyük buluşma konvoyu, yüzlerce aracın katılmasıyla adeta zafer konvoyuna dönüştü. Kilometrelerce uzunluğundaki araç konvoyu, İskele ve beldelerinde de heyecan yarattı. Konvoyun geçişi sırasında köy sakinleri sokaklara çıktı, Başkan Sadıkoğlu’nun da aralarında bulunduğu konvoyu selamladı. İskele Sanayi Bölgesi’nde toplanan ve buradan hareket eden konvoy, İskele Belediyesi’ne bağlı tüm köylerden geçiş yaptı. Konvoyun son durağı ise İskele Belediyesi Piknik Alanı oldu. Burada da destekçileri tarafından karşılanan Sadıkoğlu, gösterilen ilgi ve duyulan güvenden dolayı herkese teşekkür etti. Başkan Sadıkoğlu’na, konvoy bitiminde, toplanma yeri olan İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile partililer de eşlik etti.

SEÇİM KONVOYU 21 KÖYDEN GEÇİŞ YAPTI

İskele Sanayi Bölgesi’nden başlayan ve İskele Belediye Başkanı/ Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu ile seçim arabasının başı çektiği kilometrelerce uzunluktaki yaklaşık 500 araçlık Seçim Konvoyu, İskele Merkez, Topçuköy, Ardahan, Mersinlik, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca, Kalecik, Kurtuluş, Ergazi, Turnalar, Yarköy, Boğaztepe, Boğaz, Ötüken Kuzucuk, Aygün, Sınırüstü, Altınova, Ağıllar, Boğaziçi ve yeniden İskele’den geçti. Konvoyun geçişi sırasında köy sakinleri sokaklara çıktı, Başkan Sadıkoğlu’nun da aralarında bulunduğu konvoyu selamladı.

TEŞEKKÜRLER İSKELE

TEŞEKKÜRLER;

AĞILLAR, ALTINOVA, ARDAHAN, AYGÜN, BAHÇELER, BOĞAZİÇİ, BOĞAZ, BOĞAZTEPE, ERGAZİ, KUZUCUK, KALECİK, KURTULUŞ, KAPLICA, KİLİTKAYA, MERSİNLİK, ÖTÜKEN, SINIRÜSTÜ, TURNALAR, TOPÇUKÖY, TUZLUCA, YARKÖY!

İskele Belediye Başkanı/UBP İskele Belediye Başkan Adayı Hasan Sadıkoğlu ile özdeşleşen ‘Seçim Konvoyu’ 3. döneminde de ‘Zafer Konvoyu’ na dönüştü. Hasan Sadıkoğlu’nun ‘İskele’ye Değer’ isimli seçim şarkısı eşliğinde gerçekleşen yüzlerce araçlık konvoyunun deyim yerindeyse ucu bucağı görünmedi. Havanın kararmasıyla birlikte görsel bir şölene de dönüşen konvoy, yaklaşık 5 saat sürdü. İskele’den Sanayi Bölgesi’nden başlayan kilometrelerce uzunluğundaki araç konvoyu yine İskele’de son buldu. İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda tamamlanan seçim konvoyunu karşılayanlar, Hasan Sadıkoğlu için ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganları ile attılar. Burada kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Başkan Sadıkoğlu, herkese, kendisine gösterdikleri ilgi ve duydukları güvenden dolayı teşekkür etti. Başkan Sadıkoğlu en önemli teşekkürünü ise İskele halkına ve Ağıllar, Altınova, Ardahan, Aygün, Bahçeler, Boğaziçi, Boğaz, Boğaztepe, Ergazi, Kalecik, Kuzucuk, Kurtuluş, Kaplıca, Kilitkaya,Mersinlik, Ötüken, Sınırüstü, Turnalar, Topçuköy, Tuzluca ve Yarköy sakinlerine yaptı.

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24/12/2022 17:28