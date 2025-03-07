Hasan Sapsızoğlu'nun Eşi Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu Hayatını Kaybetti

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu'nun kıymetli eşi Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek bugün hayatını kaybetti.

Merhume Ayşegül Özyürek Sapsızoğlu'nun cenazesi yarın öğle namazını müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.

Merhumeye Allah’tan rahmet, başta eşi Hasan Sapsızoğlu ve oğlu olmak üzere tüm ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun.