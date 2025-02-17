Hasan Sarpten: Eşekleri hükümetin ilgisizliği öldürdü!

Biyologlar Derneği’nin eski başkanı Hasan Sarpten, Karpaz’da canice katledilen 14 eşeğe ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Eşekleri hükümetin ilgisizliği öldürdü!” dedi.

Eşek sorununun bugün başlamadığını belirten Sarpten, “Yıllardır hem bölgedeki örgütler hem de bizler projeler geliştirip yetkililere sunuyoruz. Ama öyle görünüyor ki, devletin bu ilgisizliği ve umursamazlığı devam ettiği sürece eşek sorunu daha da vahim bir şekilde devam edecektir.” İfadelerine yer verdi.

Sarpten’in açıklaması şöyle:

“Eşek sorunu bugün başlamadı. Yıllardır hem bölgedeki örgütler hem de bizler projeler geliştirip yetkililere sunuyoruz. Ama öyle görünüyor ki, devletin bu ilgisizliği ve umursamazlığı devam ettiği sürece eşek sorunu daha da vahim bir şekilde devam edecektir.

Çam kese sorununda olduğu gibi doğaya kaynak ayırmayan devlet sorunun katlanarak büyümesine yol açıyor. Oysa ki, çevre koruma Dairesi'nin resmi daveti ile dahil olduğum EŞEK YÖNETİM PROJESİ ile eşek sorunun çözülmesi öngörüyordu.

Projede yapılan ön çalısmalarda eşek başına ayrılacak 200 Euro'luk kaynakla bölgede eşeklerin rehabilitasyonu tamamlanabilirdi. Tam sayı net olmamakla beraber yaklaşık 1000 eşek üzerinden planlanan projede 200 bin Euro yeterli olacaktı.

Böylece Karpaz eşekleri bölge insanı sorun değil bir değer olarak korunabilirdi. Her yere kaynak bulan hükümet tek kuruş vermek istemedi. Yine de DoğaPark öncülüğünde hem AB yetkilileriyle görüşülüp onay alındı hem de ARMA (kktc-tc altyapı ve reel sektör için işbirliği aracı) üzerinden de kaynak girişimi yaptık.

Ancak, bakanlık yetkililerinin ilgisizliği nedeniyle ikisi de hayata geçmedi. Eşek Yönetim Projesi durma noktasına geldi. Çünkü, bu hükümetin böyle bir derdi yok! Sadece Karpaz'daki eşeklerini değil insanları bile önemsemiyorlar. Özetle, bu yaşananların sorumlusu sözde "Çevre Bakanı" olan Fikri Ataoğlu ve hükümettir.

Elbette ki, biri hamile olan 14 eşeğin vahşice katledilmesi sonrası başlatılan polis soruşturması tamamlanmalı ve gözü dönmüş katiller yargı önüne çıkarılarak en ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır. Ancak, bu kadarı yetmez! Karpaz eşeklerini sahipsiz bırakan, gerekli önlemleri almayan siyasiler de gereken hesabı vermelidir.

Eşekleri öldüren sadece silah tutanlar değil. Sorumluluk sahibi olan en başta Fikri Ataoğlu ve sonrasında hükümettir. Biraz olsun vicdanları varsa, bu halktan önce özür dilemeli, sonra da istifa etmelidirler.”