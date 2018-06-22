Hasan Sertoğlu: Gencay Eroğlu yarışın içinde olmadı

SOKAK BUNU SÖYLÜYOR... Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Hasan Sertoğlu, Demokrat Parti Adayı Gencay Eroğlu’nun Lefkoşa’daki seçim yarışı içerisinde olmadığını ifade ederek “Üçüncü aday hiç bu yarışta olmadı. Bu algı yaratarak olacak birşey değildir, sokak bunu söyler” dedi

DERVİŞ BEY İKİ KIZI İLE GELDİ: Sertoğlu: Gencay Hanım’ın aday olması beni hiçbir şekilde etkilemez. Ben bunu sokakta görüyorum. Derviş Bey geçen akşam iki kızı ile aday tanıtım gecesine geldi ve söyleyeceğini söyledi

Selda İÇER

HK Ajans olarak başkent Lefkoşa’nın belediye başkanlığına adaylığını koyan iddialı üç adaydan ikinci olarak UBP Başkan adayı Hasan Sertoğlu ile röportajımızı gerçekleştirdik. Sertoğlu, Lefkoşa Belediye Başkanı seçileceği konusunda fazlasıyla iddialı. Seçilmesi halinde başkente yakışır bir Lefkoşa yaratacağı sözünü veren Sertoğlu, verdiği sözleri yerine getirememesi halinde 3 yıl sonra istifa edeceğini de bir kez daha hatırlattı. Hasan Sertoğlu, LTB Başkanlık yarışında iddialı olan 3 aday bulunduğunu söylediğimiz zaman, “Bu sizin görüşünüz. Bu yarışta üçüncü aday hiç olmadı, sokak bunu söylüyor” dedi.

Dibe vurmuş kurumları alıp, başarı ile devrettim

SORU: Hasan Sertoğlu Lefkoşa Belediye Başkanı adayı olurken önüne hangi hedefleri koyarak yola çıktı?

SERTOĞLU: Yöneticilik, başkanlık yaptığım ortamlar bugüne kadar hep çok kötü ortamlar oldu. Kaymaklı Kulübü’ne başkan olduğum zaman kulüp, batmış tükenmiş, iflasa yakın bir noktada idi. Gayet güzel toparladık, gelirlerini artırdık, alt yapısını güçlendirdik, mali yapısını düzelttik ve 8 buçuk yıl başkanlık yaptıktan sonra devrederken, bankada 130 bin tl nakit para, milli takım gibi bir takım ve ciddi bir aylık geliri olan kurum bıraktık. Ardından yine batmış, iflas etmiş tükenmiş ve dibe vurmuş bir Futbol Federasyonu’na tüm kulüplerin oybirliği ile başkan oldum. Aynı şekilde, binaları, araçları ve alt yapısı ile ciddi şekilde futbol federasyonunu ayağa kaldırdık. Tabii ki tek başımıza değil, tüm ekip arkadaşlarımızla. Futbol Federasyonu’nu KKTC’nin en prestijli, marka değeri en yüksek sivil toplum örgütü haline getirdik. Ama, demek ki bizim hayatımızda motivasyonumuz yaklaşık 8 yılmış. Kaymaklı’da da, Futbol Federasyonu’nda da bunu yaşadık. 8 yıl geçtikten sonra fark ettik ki o eski heyecanımız yavaş yavaş gidiyor. Yeni arkadaşların buralara gelmesi gerekiyor.

Lefkoşa’yı gerçek başkent yapacağız

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı hedeflerimin içerisinde hep vardı. Mevcut yönetim bugüne kadar hiçbir başarı göstermedi. Arkadaşlarla oturup konuştuk ve vatandaşa bir alternatif sunmaya karar verdik. “Biz çıkalım aday olalım, vatandaş da değerlendirsin. Mevcut yönetimden memnunsa gitsin oyunu versin, değilse ve bize onay verirse çıkalım yollara sokaklara Lefkoşa’yı gerçek başkent yapalım” Bunun için aday olduk.

Para bulamıyorsan tekrar aday olmayacaksın

SORU: Lefkoşa’da kötü olan neler vardır ve neleri düzeltmek arzusundasınız?

SERTOĞLU: Kötü noktalar derken, başkentin çok iyi olan bir noktasını ben daha görmedim. Son 4-5 yıldır görmedim. Tabii çok kötü günlerden geçti belediye ama devralırken arkdaşlar bu belediyeyi, durumunu çok iyi biliyorlardı. Bilerek geldiler ve bazı iddialar ortaya koydular. Siz bu iddiaları ortaya koyarken ve gelip görevi devraldığınızda artık bahane aramayacaksınız. Hergün “yıkım, döküm edebiyatından” vazgeçeceksiniz ve elinizden gelen tüm gayreti Lefkoşa için harcayacaksınız. Bakınız, belediyeciliğin birinci kuralı temizliktir. Lefkoşa temiz mi? Değil, bunu herkes söylüyor. Ciddi bir başarısızlık vardır Lefkoşa’nın genelinde. Burada sınıfta kalındı. Temizliği bile yapamaz hale gelmiş bir belediyede siz ne isterseniz yapınız başarılı olamazsınız. Dünyada artık herhangi bir gelişmiş başkentte, hala daha kanalizasyon sorununun giderilmediği bir yer yoktur sanırım. Bir tek bizde vardır. İnsanlar 2500-3000 tl maaş alır. Her ay mecbur kalır 800 tl vidanjör parası verip kuyularını çektirir. Çünkü kuyuları taşar. İnsanlar bu parayı bir ay verdi, iki ay verdi, üçüncü ay vermekten vazgeçti ve her tarafta kuyular taşmaya başladı. Hamitköy’de de , Haspolat’ta da, Kermiya’da da vardır bu durum. Mahalleleri lağımla kaplı başkent Lefkoşa. Ben bunu hazmetmem, gerçekten hazmetmem. Sizin paranız olmadığı için buralara yatırım yapamayabilirsiniz. Belki birkaç yıl sonra buralara kanalizasyon yapacaksınız. Olabilir, bu çok normaldir. Ama iki tane vidanjör alıp buraları siz insanlara bedavaya boşaltmanız gerekir. Bu hızmeti vereceksiniz. Ben bugün bu halimle buradan çıkayım, yarım saatte sizlere 3 adet vidanjör aldırırım bedavaya. İş adamlarını toplayıp aldırırım. Paranız yoksa bulacaksınız, sizin işiniz budur. Hem paran yok, hem de para bulamazsan kusura bakma o zaman tekrardan göreve talip olmayacaksın.

“Ciddi vergiler verip, en pahalı şehirde yaşıyoruz”

Temizlik yok, kanalizasyon sorunun var, yolların, kaldırımların doğru düzgün yok. Kaldırımlar standart dışı, yeşil alanların yok. Sadece ve sadece esnafa tabella vergileri, iş adamına her türlü zorluk, vatandaşa da su parası olmak üzere birçok hızmette ciddi bir vergi uyguluyorsun. Lefkoşa Belediyesi en pahalı kent. Vatandaş, iş adamı, esnaf en ciddi vergileri verip, en pahalı şehirde yaşar ama sokakta da hiçbir hızmet yok. Burada bir tuhaflık var.

“Belediye iyi yönetilemiyor”

SORU: Siz özel sekörden geliyorsunuz. Ülkemizde bürokrasi ağır aksak işliyor ve devlette çalışanlara iş yaptırmak bir başka zorluk. Siz bunlarla nasıl başetmeyi planlıyorsunuz?

SERTOĞLU: Bürokrasiyi aşamaz ve adam işletmeyi bile başaramazsanız hal böyle olur. 4 yıldır bunlar yapılamadığı için Lefkoşa’nın durumu bu haldedir. Belediyenin kendi içinde o kadar çarpık bir düzeni var ki. O kadar insanlara, vatandaşa, iş adamına ve esnafa ciddi şekilde zorluklar ve ızdıraplar yaşatılıyor ki. Bu insanlar bıkıp usandı. Belediye hızmet kapısıdır. Vatandaşa hızmet edip işini kolaylaştıracaksınız. Küçük esnafa hızmet edip işini kolaylaştıracaksınız. İş adamına hızmet edip işini kolaylaştıracaksınız. Ama ben size işi kolaylaştırırken, kanunsuz iş yapın, gayrı yasal davranın demiyorum. Sadece yapılabilecekleri zoruluk çıkarmadan, esneklik göstererek yapmanız gerekir. En ciddi sıkıntı budur. Başakanın da yöneticilikle ilgili çok ciddi bir tecrübesi olmadığı için işlerin içinde boğulup kaldı. Esas sıkıntı yönetimseldir zaten belediyede. Belediye iyi yönetilemiyor. 800 kusur çalışanı olan belediye hep sokağı söylüyoruz “işçi yok” diyoruz. Peki, belediyenin kendi içerisinde, sarayda hiç mi sorun yoktur. Ciddi sorunlar vardır elbet.

“Tecrübelerimle belediyeyi ayağa kaldıracağım”

SORU: Siz belediye başkanı seçilirseniz, esnafa sahip çıkacağınızın sözünü verebilir misiniz?

SERTOĞLU: Verdim zaten, kesinlikle. Her gittim yerde de verdim, çıktığım programlarda da bunun sözünü verdim. Hergün bir dükkan kapanırsa, şehir de çöker. Gün içindeki yaşantıda bazı esneklikler göstereceksiniz esnafa. Herşeyin bir standardı olması gerekir, sorunlara çözüm üreteceksiniz. Kesimler arasında denge kuracaksınız. 17 yıldır ben yöneticilik yaparım, disiplinli ve çok iyi da bir yöneticiyim. Çünkü çok ciddi tecrübeler kazandım. Çok ciddi da hatalar yaptım ilk yıllarımda. Belki de hala da yaparım. Hatasız kul olmaz. Hatalarımızdan çok tecrübeler edindik. O yüzden ben ekibime çok güveniyorum. Tecrübelerimizle Lefkoşa Türk Belediyesi’ni ayağa kaldıracağımıza inandığım için aday oldum. Belediyecilik ciddi şekilde sokaklarda mücadele ile esnaf, iş işinsanları ve vatandaşın dertleri ile uğraşarak olur.

“Derviş Bey söyleyeceğini söyledi”

SORU: DP’den Gencay Eroğlu’nun aday çıkmasının sağ oyları böldüğü ve sizin seçilmenizde sıkıntı yarattığı söylemleri var. Sonuçta Gencay Hanım Derviş Eroğlu’nun kızı. Bunu nasıl yorumlarsınız?

SERTOĞLU: Gencay Hanım’ın aday olması beni hiçbir şekilde etkilemez. Ben bunu sokakta görüyorum. Ben bu konuyu hiç konuşmadım, konuşmam da. Gencay Hanım, canı çeker bir vatandaş olarak aday olur. Bu benim sorunum değil. Derviş Bey de yüz kere söyledi. Akşam bizim tanıtım mitingimiz vardı. Mükemmel bir şölen oldu ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Gönülden hiçbir karşılık beklemeden gelen insanlar vardı. Derviş Bey de iki kızı ile oraya geldi ve söyleyeceğini söyledi. Daha ne desin adam. Onun için bu konulardan sadece ve sadece dedikodu ve algı var başka birşey yok. 24’ünde sandıklar açıldığında gerçek meydana çıkacak. Yalancılarla, sahtekarlarla dürüstler ayrılacak. Göreceksiniz bunu. Yalan dolan konuşmalarla algılarla bu memleket bu hale geldi. Ama artık halk bunlara prim vermez o iş bitti. Ben şunu söyleyim sizlere. Lefkoşa halkı bu şekilde yaşamayı reddedecek. Ben eminim bundan ve bunu 24’ünde göreceğiz.

“3’üncü aday bu yarışta hiç olmadı”

SORU: Lefkoşa için iddialı olan 3 adaysınız.

SERTOĞLU: Siz öyle görürsünüz, ben öyle görmem.

SORU: Siz nasıl görüyorsunuz peki?

SERTOĞLU: Üçüncü aday hiç bu yarışta olmadı. Hiç olmadı. Sandıklar açıldığında yine göreceğiz. Bu algılarla olacak birşey değildir. Sokak bunu söyler.

Herkes beni bilir

SORU: Lefkoşa seçmeni Hasan Sertoğlu’na neden oy versin?

SERTOĞLU: Hasan Sertoğlu’nun kim olduğunu herkes araştırsın. Zaten birçok insan beni bilir. Bilmeyenler de bilenlere de sorabilir, araştırada bilir. Nereden geldi, aile yapısı nedir, iş hayatında neler yaptı, nerelerde yöneticilik yaptı,17 yıldır başkanlık yaptığı kurumlarda en küçük bir dedikodu, olumsluz birşey oldu mu, olmadı mı? Hep bunları halk bakacak ve görecek. Hasan Sertoğlu’nun hayatı hep mücadele ile geçti. Kavga ile geçti. Ama bu mücadele ve kavga olduğu kurumların menfaati ve çıkarı içindi.

“Başkentte insanca yaşamayı vadediyorum”

SORU: Lefkoşa halkına ne vaadediyorsunuz?

SERTOĞLU: Lefkoşa halkına başkentte insanca yaşamayı vaad ediyorum ben. Şu anda biz başkentte normal insanların yaşadığı mutlu huzurlu bir yaşamımız yoktur. Eğer biri varsa ki ‘ben mutlu huzurlu yaşarım’ der, yalan söyler. İdeolojiler, arkadaşlıklar, dostluklar başka birşeydir. Sizi sinekler ısırdığı zaman 48 saat şişkinlik geçmezse bunu nasıl açıklarız. Eczanelerde sinek kremleri tükendi. Ağlanacak halimizdir bu bizim. Lefkoşa’da mikrop var ciddi şekilde. Ben 4 yıl Lekoşa’yı yönetecem ve Lefkoşa hala bu şekilde olacaksa ben aday olmam.

“Verilen söz namustur”

SORU: Seçilmeniz halinde vaadlerinizi yerine getiremezseniz tekrar aday olmayacağınızın sözünü verebilir misiniz?

SERTOĞLU: Ben bunu seçim kampanyamda gazetelerdeki ilanlarla duyurdum. 3 yıl dedim hem de. Yapabilen yapsın bunu da görelim. ‘Yapamazsam istifa edeceğim’ dedim. Bizim ağzımızdan söz çıktığında namustur. Öyle duruma göre değiştirmeyiz söylediklerimizi. Bizde söz verildi mi tutulur. Ben siyasetçi değilim. UBP adayıyım ama ben UBP dışında hayatında UBP’ye oy vermemiş birçok kişinin de adayıyım.

Vallahi de, billahi de sözlerimi tutamazsam bir daha aday olmam

SORU: Hasan Sertoğlu halka nasıl bir mesaj verir, diğer adaylardan farkı nedir?

SERTOĞLU: İnanç, tecrübe, bilgi birikimi, söz. Ben yüzlerce söz verdim vatandaşa yapacaklarımla ilgili. Bunları yapamazsam vallahi da, billahi da bir kere daha aday maday olmam. Kendime yakıştırmam zaten verdiğim sözleri yerine getirmeyip de halktan beni tekrar seçmesini istemeyi. Seçmesinler. Yapamayanlar gidecek bundan sonra. Artık halkın da bunu bilmesi ve kesinlikle kendisine bir şekilde her şekile uygulaması lazım bunu. Yapabilenler devam edecek, yapamayanlar gidecek.Ben yapamazsam beni da yolladın. Zaten ben yapamazsam kendim giderim. Söz veriyorum ki ben başkan olursam bu şehirde mutlu olarak yaşayacaksınız. Şu anda şehrin marka değeri dibe vurdu. Lefkoşa Başkent olacak, Lefkoşa örnek olacak.

Fotoğraflar Bahadır AYNA