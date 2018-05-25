Hasan Sungur: Hükümet ortak karar üretmede sıkıntı yaşıyor

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, hükümetin ortak karar üretmede sıkıntı yaşadığını belirterek, ekonomik sıkıntıların hafiflemesinin yolunu açacak tedbirlerin henüz masaya yatırılmadığını kaydetti.

Yeni Bakış gazetesinden Deniz Abidin'e konuşan; Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, hükümetin son dönemde yaşanan döviz krizi ile ilgili çok konuştuğunu, ancak elle tutulur bir şey yapmadığını belirterek, Türkiye’yi örnek göstererek bu konuda ciddi kararların alındığını söyledi. Sungur, Türkiye’de ev kirası ve satış faizlerinin bin TL’nin altına çekildiğine dikkat çekerek, alınan bu tedbirin ardından İstanbul’da satış patlaması yaşandığına dair bilgi aldıklarını kaydetti.

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