Hasan Taçoy: Bu akşama kadar sorunlar çözülecek!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, tüfe düzenlemesi konusunda yaptığı son açıklamaların dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, hane halkı anketinin öneminin yitirdiğini, tercihlerin değiştiğini ve sepetin içine girecek materyallerin günün şartlarına göre şekillendiğini anlattı.

Çıkacak sonuçların itinalı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirten Taçoy, su kanalları ve derivasyonun temizlenmesi konusuna da değindi. Derivasyonda en son 2010 yılında bir patlak olduğunu ifade eden Taçoy, son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı Güzelyurt barajında bir kaçak meydana geldiğini ifade etti. Taçoy, bu konuda acil önlemler alınarak, bu akşama kadar sorunların giderileceğine inanç belirtti.

07/01/2020 17:13