Hasan Taçoy: Bu konuda üzerime düşeni yapacağım…

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29/08/2024

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Hasan Taçoy: Bu konuda üzerime düşeni yapacağım…

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, seçilmesi halinde elektrikte yüzde 20 indirim yapacağının sözünü verdi.

Yayınladığı bir videoda “Göreve geldikten sonra, halkımıza verdiğim sözü tutmak için kararlılığımı bir kez daha yineliyorum. Eğer göreve gelişimin 4. ayında elektrik ücretlerinde %20 indirim yapmazsam, sizlerin karşısına çıkıp hesap vermeye hazırım” ifadelerini kullanan Taçoy, Kıbrıs Türk halkının enerjiyi hal ettiği şekilde adil bir fiyattan satın alacağını vurguladı.

Taçoy, “Bu konuda üzerime düşeni yapacağımın garantisini veriyorum” dedi.

 

 

29/08/2024 11:22
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TAGS: hasan taçoy,
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