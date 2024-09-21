Hasan Taçoy: Bugüne kadarki kurultaylarda görülmemiş bir acemilik

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve genel başkan adayı Hasan Taçoy, UBP Kurultayı'nda yaşanan aksaklıklar nedeniyle açıklamada bulundu. Taçoy, kurultayın mevcut yönetimin beceriksizliğinin kurbanı olduğunu belirterek, "Bugüne kadarki kurultaylarda görülmemiş bir acemilik ve beceriksizliğin yarattığı kaos neticesinde ne yazık ki oy verme işlemi aksamıştır," dedi.

Taçoy, yaşanan kargaşa sonrasında ısrarlı girişimlerde bulunduklarını ve oy verme süresinin gece saat 24.00'e kadar uzatıldığını duyurdu. Ayrıca, tüm partililere seslenerek, “Bu akşam saat 24.00’e kadar oylarımızı kullanalım ve güçlü UBP’yi sandıktan çıkaralım” çağrısında bulundu.