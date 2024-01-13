Hasan Taçoy, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

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13/01/2024

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Hasan Taçoy, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı

 UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütüyle çatışmasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Taçoy, mesajında şunları kaydetti:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütüyle giriştiği amansız mücadelede yaşanan çatışmada 9 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dilerim.”

13/01/2024 14:13
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TAGS: Hasan Taçoy, şehit
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