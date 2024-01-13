Hasan Taçoy, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı
13/01/2024
UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütüyle çatışmasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Taçoy, mesajında şunları kaydetti:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütüyle giriştiği amansız mücadelede yaşanan çatışmada 9 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.
Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dilerim.”