Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy UBP Genel Sekreterliği’ne aday olduğunu açıkladı. Taçoy BRT’de katıldığı bir programda şunları söyledi: Büyük toparlanmaya katkı koymak ve partimizin gücüne daha da güç katmak adına genel sekreterliğe adayım. Genel sekreterliğe aday olduğumu, bu göreve aday olmayı düşünen arkadaşlarıma da bildirdim. Gerekirse seçim de yaparız ama sonuçta partimiz kazanır. Siyasette kuraldır güçlü isimler sadece kendi bölgesinden aday olmaz. Adınızı her yerde kabul ettirmişseniz, teamül ortadan kalkar.