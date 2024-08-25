Hasan Taçoy: Ünal Bey, canlı yayında karşıma çıkacak mısın?

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Başkan Adayı Hasan Taçoy, Başbakan Ünal Üstel'e canlı yayına çıkma teklifi yaptı. Taçoy, yaptığı açıklamada, "Ünal Bey canlı yayında karşıma çıkacak mısın?" ifadelerini kullandı.

Taçoy, gündemlerinde UBP'yi mahkemeye taşımanın olmadığına vurgu yaparak, "Bizim gündemimizde yasadışı işler çevirmek, yasalara ve parti tüzüğüne aykırı davranışlar da yok" dedi.

Yasadışı ve tüzüğe aykırı davranışların yarattığı mağduriyetlerin kurbanlarının haklarını arayacaklarını, buna kimsenin itiraz edemeyeceğini belirten Hasan Taçoy, "Sırf kazanmak uğruna partimizin adını karalamaya ve mahkeme dosyalarına konu etmeye kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Taçoy, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bizim gündemimizde mahkeme yok.

Bizim gündemimizde yasadışı işler çevirmek, yasalara ve parti tüzüğüne aykırı davranışlar da yok.

Bizim gündemimizde partimize yakışan bir şekilde yasalara uygun bir kurultay olması var.

Yasadışı ve tüzüğe aykırı davranışların yarattığı mağduriyetlerin kurbanları elbette haklarını arayacaklar. Buna kimse itiraz edemez.

Bu hak arayışlarını, “partiyi bölüyorlar, kaos yaratıyorlar” şeklinde siyasi illüzyon olarak kullanmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

Mağdurlar da bellidir bu mağduriyeti yaratanlar da.

Bu ülkede kimlerin mahkeme mağduru olduğu, kimlerin ise ayrıcalıklı bir şekilde mahkemeye çıkarıldığı herkes tarafından çok iyi bilinmektedir.

Mahkeme konusunda ihtisas yapmış birileri varsa ki var, onlar biz değiliz.

Eğer gerçekten UBP’nin adının mahkemelerde geçmesini istemiyorsanız, o zaman yasalara ve parti tüzüğüne harfiyen uyarsınız.

Sırf kazanmak uğruna partimizin adını karalamaya ve mahkeme dosyalarına konu etmeye kimsenin hakkı yoktur"