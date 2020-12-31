Hasan Taçoy Yeni Yıl Mesajı Yayınladı

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, yeni yıl için sağlık ve dayanışma temennisinde bulundu.

Hasan Taçoy, yayınladığı yeni yıl mesajında, “2020’ye veda ederken, dünyadaki gelişmeler, yaşadığımız kötü günlerin geride kalacağını gösteriyor. Aşı ile ilgili başarılı çalışmalar, yeniden eski günlere dönebileceğimizin habercisi. Kıbrıs Türkleri olarak, 2021’de daha çok çalışacağız. Daha fazla fedakarlık yapacağız. Daha çok dayanışacağız. Zira, 2020’nin bize öğrettiği bunlardır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının en zor koşullarda dayanışmayı bildiğini kaydeden Taçoy, “Önce sağlık sonra dayanışma dileklerimle, yeni yılın herkese mutluluk getirmesini dilerim” dedi.

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31/12/2020 15:17