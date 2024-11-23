Hasan Topaloğlu istifa etti!

Yenicami Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu bugün 2-1 kaybedilen Karşıyaka maçından sonra istifa etti.

Daha önce üç kez istifa eden ve yönetim kurulu tarafından reddedilen Hasan Topaloğlu'nun istifası sonrası yaptığı açıklamada bu kez geri dönüş olmayacağı belirtildi.

Topaloğlu'nun yaptığı açıklama şöyle, "Bazen olmuyorsa olmuyor... Yenicami'deki görevimden an itibari ile son kez istifa ediyorum. Yaşanan süreçte arkamda duran YAK Başkan ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederim. Zorladık savaştık ama bazen gerçekten kader peşinizi bırakmıyor. YAK büyük bir camia bundan sonraki süreçte başarılar dilerim inşallah yaşanan talihsizlikler şansızlıklardan uzak başarıya ulaşırlar. Tüm destek veren herkese sporcularıma başarılar dilerim. Buzdağının arkasını yaşayanlar bilir."

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