Hasan Topaloğlu'nun üçüncü kez istifası kabul edilmedi

Yenicami yönetim kurulu daha önce iki kez istifasını reddettiği teknik direktör Hasan Topaloğlu'nun bugün üçüncü kez istifasını kabul etmedi. Yenicami Kulübü yönetim kurulunun yaptığı açıklama şöyle,"18.11.2024 tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde;

Teknik direktörümüz Hasan Topaloglu ile yaptığımız görüşme sonucunda 3.kez istifasını kabul etmediğimizi hocamıza güvenimizin tam olduğunu ve sezon sonuna kadar hocamızla yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

Takımımızda herhangi bir sorun olmadığı gibi 19-20 yaş ortalaması bir kadro ile mücadele ettiğimizi ve uzun süreçte takımımızın istenilen, arzulanan noktalara geleceğine inancımız tamdır."