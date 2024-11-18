Hasan Topaloğlu'nun üçüncü kez istifası kabul edilmedi

ads ads ads
18/11/2024

ads
Hasan Topaloğlu'nun üçüncü kez istifası kabul edilmedi

Yenicami yönetim kurulu daha önce iki kez istifasını reddettiği teknik direktör Hasan Topaloğlu'nun bugün üçüncü kez istifasını kabul etmedi. Yenicami Kulübü yönetim kurulunun yaptığı açıklama şöyle,"18.11.2024  tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde;

Teknik direktörümüz Hasan Topaloglu ile yaptığımız görüşme sonucunda 3.kez istifasını kabul etmediğimizi hocamıza güvenimizin tam olduğunu ve sezon sonuna kadar hocamızla yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz.

Takımımızda herhangi bir sorun olmadığı gibi 19-20 yaş ortalaması bir kadro ile mücadele ettiğimizi ve uzun süreçte takımımızın istenilen, arzulanan noktalara geleceğine inancımız tamdır."

18/11/2024 22:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Hasan Topaloğlu’nun üçüncü kez istifası kabul edilmedi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.