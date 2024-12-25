Hasan Tosunoğlu: Bağımsız milletvekili olarak özgürce halkın sorunlarına odaklanacağım

Bağımsız milletvekili Hasan Tosunoğlu Haber Kıbrıs'ta Çilem Dağıstanlı'nın konuğu oldu. Tosunoğlu son dönemde adının hükümet partileri arasında tartışmalara karışmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Daha önce Demokrat Parti'den ayrıldığını hatırlatan Tosunoğlu, partisinden istifasının temel nedenlerini ve bağımsız milletvekili olarak hedeflerini bir basın toplantısında açıkladı.

"Halkın Sorunlarına Odaklanacağım"

Tosunoğlu, bağımsız milletvekili olma kararının arkasında ekonomik sorunlar ve parti içindeki anlaşmazlıkların yattığını ifade ederek şunları söyledi:

"Benim derdim ülkemin vatandaşları ve ekonominin daha iyi bir noktaya gelmesi. Mecliste daha etkin bir şekilde halkın sorunlarını dile getirebilmek ve çözümler üretebilmek için bu kararı aldım."

Parti Yönetimine Eleştiriler

Eski partisinin lideri Fikri Ataoğlu ile yaşadığı görüş ayrılıklarına değinen Tosunoğlu, partiden ayrılma sürecini şöyle anlattı:

"Defalarca uyarmama rağmen Fikri Bey'in tek adam yönetimi anlayışı değişmedi. Serdar Denktaş’ın döneminde daha pragmatik ve çözüm odaklı bir yönetim vardı. Ancak mevcut liderlik anlayışı nedeniyle demokratik değerlerin ve ekonomik reformların yetersiz olduğunu düşünüyorum."

Yeni Parti İhtimali

Tosunoğlu, Demokrat Parti’den ayrılan diğer isimlerle yeni bir parti kurma ihtimaline de açıklık getirdi:

"Şu anda yeni bir parti kurma planımız yok. Hedefimiz, Demokrat Parti’nin demokratik bir yapıya kavuşmasını sağlamak. Bu yönde, gerekirse kendimizi de bu süreçte feda edeceğiz."

Hükümet ve 2025 Ekonomik Beklentileri

Hükümetin icraatlarını da eleştiren Tosunoğlu, yaklaşan 2025 yılının ekonomik olarak zorlu geçeceğini belirtti:

"Alım gücü ciddi şekilde düştü. Hükümetin daha gerçekçi ve halkı doğrudan etkileyen ekonomik reformlar yapması gerekiyor. Meclis’in de bu süreçte daha aktif rol alması şart."

Bağımsız Siyasetin Avantajları

Son olarak, bağımsız bir milletvekili olarak hareket etmenin özgürlüğünü vurgulayan Tosunoğlu, şunları ekledi:

"Bir partinin politikalarına sıkışıp kalmadan, halkın sorunlarını daha rahat dile getirebilmek ve çözüm önerileri sunabilmek için bağımsız bir milletvekili olmayı tercih ettim. Bu süreçte halkımızın desteğini yanımda hissetmekten mutluluk duyuyorum."