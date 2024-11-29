Hasan Tosunoğlu: ''Fikri Ataoğlu'suz bir Demokrat Parti'ye dönebilirim''

Demokrat Parti’den istifa ederek bağımsız milletvekili olan Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Ekmekçi’nin sunduğu Günaydın Haber Kıbrıs programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tosunoğlu, Demokrat Parti’ye yönelik eleştirilerini dile getirirken, özellikle Genel Başkan Fikri Ataoğlu'na yönelik güvenin tükendiğini ifade etti.

Tosunoğlu, siyasete kişisel çıkarlar için girmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kişisel bir talebim hiç olmadı. Siyasete mal varlığımı artırmak için girmedim. Ancak kişisel talepleri olanlar kimlerdir, tüm kamuoyu bilir. Lütfen bu iddialarda bulunanlar kimlerse davet edin, birlikte program yapalım."

"Demokrat Parti'de güven bitti"

Fikri Ataoğlu’nun liderliğini eleştiren Tosunoğlu, partisinden kopma nedenlerinin başında yönetim anlayışındaki sorunların yer aldığını belirtti. Ataoğlu'nun partiyi birleştirici bir liderlik sergileyemediğini ifade eden Tosunoğlu, güven ortamının kalmadığını söyledi.

Tosunoğlu, Demokrat Parti’ye dönüp dönmeyeceği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Fikri Ataoğlu’suz bir Demokrat Parti’ye dönebilirim. Ancak şu anki şartlar altında böyle bir dönüş söz konusu değil."