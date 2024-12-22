Hasan Tosunoğlu ile birlikte hareket eden 533 kişi partiden istifa etti

Aralarında çok sayıda örgüt başkanının da bulunduğu 533 kişi DP’den istifa etti. Geçtiğimiz günlerde parti yönetiminin tabanın sesine kulak vermemesini eleştirerek artık istifasını açıklayan Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, DP’den ayrılan kişilerle geniş katılımlı bir dayanışma toplantısı düzenledi. Lefkoşa Hidden Garden’da yapılan toplantıya katılım oldukça yüksek oldu. Toplantının başında 21 Aralık Haftası kapsamında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Hasan Tosunoğlu, bundan sonraki yol haritasını çizerken DP’den istifa eden yol arkadaşlarının sesine kulak vereceğini belirterek, bundan sonra sık sık bir araya geleceklerini açıkladı.

Coşkulu kalabalığa hitap eden Tosunoğlu, partideki mevcut yönetim anlayışına yönelik eleştirilerini dile getirerek, ülkeye hizmet sunacak bir siyaset anlayışına ihtiyaç olduğunu belirtti. Tosunoğlu, DP yönetiminin, 32 yıllık parti geleneğini yerle bir ederek partiyi örgütlerden ve tabandan kopardığını vurguladı.

Tosunoğlu, "Otuz yıldır birlikte yürüdüğümüz bir yol var. Bu yolda bir kültür, bir gönül birliği inşa ettik. Bu ülkenin değerleri uğruna verdiğimiz mücadelenin son zamanlarda bir erozyona uğradığını, ezildiğini ve ufalandığını hep birlikte gördük ve görmekteyiz" dedi.



TABANIN SESİ



“Demokrat Parti bir çığlığın, bir isyanın sesi olarak kuruldu” diyen Tosunoğlu, partinin kuruluş felsefesinin ezilenlerin ezilmeyeceği, sosyal adaletin hakim olacağı, insanların bir arada daha güzel günlere ulaşabileceği bir düzen vaadine yaslandığını anımsattı.

Tosunoğlu, " Son zamanlarda ne ben milletvekili olarak ne de sizler taban olarak sesimizi birkaç kişiye duyurabildik. Bu birkaç kişi maalesef bugün Demokrat Parti'yi hegemonyasına aldı. Ne ülkeye ne millete faydası olan bu anlayış tabandan da tamamen kopmuş durumdadır" ifadelerini kullandı.

Antidemokratik yaklaşımların çökmeye mahkum olduğunu belirten Tosunoğlu, bugün yanında kalan az sayıda kişinin de çok yakında parti başkanından desteğini çekeceğini belirtti.

ÜLKENİN SORUNU EKONOMİ



Tosunoğlu, ülkenin ekonomik buhran içerisinde bulunduğunu, çalışanın ve üretenin ciddi sıkıntıdan nasibini aldığını ancak DP’nin mevut yönetiminin halkın derdiyle değil kendi koltuğunu sağlama almakla vakit geçirdiğini anlattı.

Yaşananlara isyan etmemenin mümkün olmadığını dile getiren Tosunoğlu, her politikacının görevinin ekonomik çöküşten, doğru ekonomik politikaları yürüterek, ülkesini, vatandaşını, halkını ve evini kurtarmak olduğunu vurguladı.

GELECEK VİZYONU



Yaşanan gelişmeleri ve sıkıntıları konuşmak, dertleşmek ve bir yol haritası çizmek için sevenleri ile bir araya geldiğini kaydeden Tosunoğlu, gördüğü tablo karşısında duygulandığını, partiye emeği geçen birçok arkadaşını gördüğünü, hiçbirinin şahsi bir beklenti içerisinde olmadığını ve kendisinin de buna kefil olduğunu dile getirdi.

Tek dertlerinin partiyi ve ülkeyi daha iyi bir noktaya getirmek olduğunu vurgulayan Tosunoğlu, "Ben üç yıldır milletvekiliyim, sizin sayenizde seçilmiş bir milletvekiliyim. Bu noktada hiç durmadım, sizlerle birlikte oldum, görüşlerinizi aldım, bunlar doğrultusunda hareket ettim. Bugün de bana soruyorlar, niye istifa ettin? Çok net söylüyorum, çünkü arkadaşlarım ve yol arkadaşlarım benim cephede savaştığım arkadaşlar hepsi yılgın ve onların bir şekilde hareket edebilmesini sağlamalıydım, kendimi feda ettim" dedi.

AÇLIKTAN BAYILAN ÇOCUKLAR



Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun, okullarda açlıktan bayılan çocuklar bulunduğunu ifade ettiğini anımsatan Tosunoğlu, bunun kendisini derinden sarstığını dile getirdi.

Tosunoğlu, “Çocukların açlıktan bayıldığı bir ülkede yaşamak bana hicap verir ve ben bunu kabul edemem. Siyasetçinin bu sorunları düzeltmek için çalışması gerekir. Bu topraklar, bu değerler hepimizin ve bu ülkede açlıktan çocuklar bayılmamalı. Bu noktada ekonomik sorunlarımızı düzeltebilecek yeni alanlara ve yeni inançlara ihtiyacımız var, yoksa yaptığımız hiçbir şeyin anlamı yok. Bu noktada savaşacağım ve bunları düzeltmek hepimizin boynunun borcudur" dedi.