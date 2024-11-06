Hasan Tosunoğlu, Meclis krizinde acilen uzlaşı sağlanması gerektiğini vurguladı

DP Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Meclis’in kriz ortamı içinde zaman kaybetmesinin affedilir bir yanı olmadığını belirterek, taraflara uzlaşı çağrısında bulundu. Krizden dolayı tek tarafı suçlamanın yanlış olacağını belirten Tosunoğlu, iktidarla muhalefetin uzlaşı kültürüyle hareket ederek Meclis’i çalışır hale getirmesi gerektiğini vurguladı.

Kanal T’de “Nazar Erişkin ile Güne Dair” programına katılan Hasan Tosunoğlu, hem yasama hem de denetim faaliyetlerinin durduğuna işaret ederek, kaçıncı oturumu yaptığını tartışmakla vakit geçiren bir Meclis’in halka hizmet sunamayacağını anlattı.

Özellikle ekonomi, sağlık ve eğitim alanlarında ciddi sorunlar olduğunu kaydeden Tosunoğlu, siyasetin bunlarla ilgilenmesi gerekirken, toplumsal karşılığı olmayan krizlerle boğuşmasının yanlış olduğunu söyledi.

DENETİM DE YAPILAMIYOR

Bir milletvekili olarak Meclis’in sergilediği performanstan memnun olmadığını anlatan Tosunoğlu, şunları kaydetti:

“Son tartışmalar yüzünden sadece yasama günü olan Pazartesi değil, denetim günü olan Salı da boşa gitti. Ülkenin sorunlarının konuşulacağı bir günde 8’inci mi yoksa 9’uncu mu oturumu yaptığımızla ilgili tartışmalara ayırdık. Bu yaklaşımın hiç kimseye faydası yoktur. Örneğin Sanayi Odası bir açıklama yaparak hepimizi sorumluluğa davet etti. Haklıdırlar. Toplumun diğer kesimleri de yaşananları öfkeyle takip ediyor. Sadece milletvekilleri ve partiler bir bütün olarak siyaset ve Meclis kaybediyor. Egemenliğimizin simgesi olan Meclis’te yaşananların izahı yoktur.”

15 KASIM DETAYI

Meclis’in esas olarak halk toparlanması gerektiğini anımsatan Tosunoğlu bir de detaya işaret etti. 15 Kasım’ın yaklaşmakta olduğunu ve yabancı ziyaretçilerin ülkemize geleceğini söyleyen Tosunoğlu, “kendini dünyaya anlatmaya ve tanıtmaya çalışan bir halk olarak bağımsızlığımızın göstergesi olan Meclisimizde konuklarımızı iki Meclis Başkanı ile mi karşılayacağız? Bu yanlış görüntüyü dünya önünde mi vereceğiz?” diye sordu.

Krizin en büyük iki partinin başkanı olarak Ünal Üstel ve Tufan Erhürman tarafından uzlaşıyla sonlandırılması gerektiğini ifade eden Tosunoğlu, “Ben inanıyorum iki sayın başkan bir araya gelirse bu krizi 15 dakikada çözebilirler” diye konuştu.

2009 ÖRNEĞİ

s2009’da Meclis’te benzer bir durum yaşandığını belirten Tosunoğlu, o dönemde muhalefetin yapıcı tavrıyla sorunun çözüldüğünü anımsattı. 26 milletvekili ile tek başına hükümette olan UBP’nin ilk iki turda 3 fire verdiğini ve adayını Meclis Başkanı olarak seçemediğini hatırlatan Tosunoğlu, o dönemde CTP, DP, TDP ve ÖRP Başkanlarının ilk iki turda desteklemedikleri UBP adayına üçüncü turda destek vererek krizin önüne geçtiklerini açıkladı.

HUKUKİ ÇELİŞKİLER

Tartışmalı üç oyla ilgili soruyu yanıtlarken “Ben hukukçu değilim ama itiraz edenlerin bu konuda mahkemeden görüş alınabileceğini düşünüyorum” diyen Hasan Tosunoğlu şöyle devam etti:

“Ziya Bey’in seçimi kazandığına ilişkin olarak Divan üyeleri tarafından tutulan bir tutanak var. Zorlu Bey’in seçiminde tutanak farklı yöndeydi. İkisi arasında böyle bir fark var. Bu arada hukukun detayları üzerinde siyaset yürütülürken bu konuda çelişkiye düşmemek gerekir. Örneğin Ziya Bey’in seçilmediğimi iddia eden muhalefet, tek seçilmiş kişi fazilet Hanım’dır diyerek eski Başkan sıfatıyla Zorlu Töre Bey’i de es geçmiş olmaktadır. Eğer dediğiniz gibiyse yani Ziya Bey seçilmemişse görev Fazilet Hanım’a mı geçer Zorlu Bey’e mi? Hem hukuku hem de demokrasiyi çelişkiye düşmeden savunmak esas olmalıdır.”

DP’NİN DURUMU

Mensubu olduğu Demokrat Parti’nin tutumuna ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Hasan Tosunoğlu, DP olarak UBP’nin gösterdiği adaylara tüm turlarda oy verdiklerini ifade etti. Bununla birlikte DP’nin krizi çözme noktasında daha aktif olması gerektiğini belirten Tosunoğlu, parti başkanı Fikri Ataoğlu’na bazı eleştiriler yöneltti. DP’nin ölçeğinin giderek küçültüldüğünü ve Meclis içinde sıradan bir deklarasyonda bile imzası aranmayacak hale düşürüldüğünü anlatan Tosunoğlu, “bir parti bu şekilde sessizlik içinde ve tek adam kararlarıyla yönetilmemeli” dedi.

Tosunoğlu “DP bu krizi çözmek için ne yapabilirdi?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bu krizi çözmezsen hükümetten çekiliriz demek bile yeterli olurdu. Bunu YDP yaptı ama DP’nin milletvekili sayısı bu etkiyi yaratmak için daha uygundu.”

Kendisinin iş dünyasından gelen bir kişi olduğunu anlatan Tosunoğlu, siyaseti de sözel değil icraata dönük bir çaba olarak algıladığını söyledi ve Meclis’te grubu olmayan partilere komitelerde yer verilmemesinin sıkıntısını yaşadığını açıkladı. “Basit bir düzenlemeyle tüm milletvekillerini çalışmalara daha çok katan bir anlayış yerleştirilebilir” diyen Tosunoğlu, ortak akla ve ortak çalışmaya büyük ihtiyaç olduğunu vurguladı.