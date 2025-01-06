Hasan Tosunoğlu: ''Şiddet Karşıtlığı Şiddetle Savunulamaz''

Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, Meclis’te görüşülen Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı üzerine yaptığı açıklamada, özellikle horoz dövüşü suçuna getirilen hapis cezası önerisini eleştirdi. Tosunoğlu, suçla mücadelede eğitim ve toplumsal bilinçlenmenin önemine vurgu yaparak, ağır cezaların toplumsal sorunları çözmede yetersiz olduğunu savundu.

Tasarı Komiteye Geri Çekildi

Genel Kurula getirilen Ceza Değişiklik Yasa Tasarısı’nın bir maddesiyle ilgili önerge sunduğunu belirten Tosunoğlu, önergesinin Genel Kurul’da görüşülmesini talep ettiğini ancak komite yetkililerinin tasarıyı ayrıntılı bir şekilde ele almak üzere Perşembe günü komitede görüşmeye karar verdiğini açıkladı. Bu süreçte, CTP’li bazı milletvekillerinin tavırlarını eleştiren Tosunoğlu, “Şiddet karşıtlığını şiddet yoluyla savunanlar samimi değildir” ifadelerini kullandı.

"Horoz Dövüşü Zaten Suçtur"

Tosunoğlu, horoz dövüşünün mevcut yasalar kapsamında zaten suç olduğunu ve para cezasıyla cezalandırıldığını hatırlatarak, “Komitenin önerisi, mevcut para cezası yerine 6 yıl hapis cezası getirilmesini düzenliyor. Benim önerim ise hapis cezası yerine para cezasında devam edilmesidir” dedi.

Hapis cezasına karşı çıkmasının nedenlerini açıklayan Tosunoğlu, ağır cezaların bir devleti despotik hale getirebileceğine dikkat çekti. “Eğer ağır cezalar suçları ortadan kaldırabilseydi, idam cezalarının uygulandığı ülkelerde suç kalmazdı” diyen Tosunoğlu, suçla mücadelede sosyolojik dokunuşların ve eğitim odaklı yöntemlerin önemine vurgu yaptı.

"Hapis Cezası Göstermelik Hale Gelebilir"

Tosunoğlu, para cezalarının caydırıcı olmamasının, yasaların uygulanmasındaki eksikliklerden kaynaklandığını belirterek, “Hapis cezasını uygulamak daha da zor olacaktır. Bu da mücadeleyi göstermelik hale getirebilir” dedi. Horoz dövüşü gibi toplumsal olguların ağır cezalarla değil, eğitim ve farkındalık artırıcı yöntemlerle çözülmesi gerektiğini savundu.

Hayvanseverlere Çağrı: "Avcılığı Yasaklayın!"

Hayvan hakları savunucularına seslenen Tosunoğlu, “Eğer samimiyseniz, avcılığın yasaklanması için önerge verin. Böylece hem avda öldürülen hayvanları kurtarmış olursunuz hem de popülist olmadığınızı gösterirsiniz” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

"Çağdaş ve Çoğulcu Yöntemler Bulmalıyız"

Ağır cezalar yerine eğitime dayalı, çağdaş ve çoğulcu çözümler bulunması gerektiğini ifade eden Tosunoğlu, “Toplumsal süreçleri dikkate almayan, cezaları ağırlaştırmaya yönelik yaklaşımlar uzun vadede sonuç getirmez. Her canlıyı korumak insanlık görevimizdir; kimse vicdanları yarıştırmaya çalışmasın” diyerek sözlerini tamamladı.