Hasan Tosunoğlu, ülke gündemini sarsan yeni doğan skandalını değerlendirdi

DP Milletvekili Tosunoğlu, sağlık ve eğitime ayrılan kaynakların artırılmasının şart olduğunu açıkladı.

Demokrat Parti (DP), Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, sağlığa ve eğitime ayrılan kaynakların artırılması gerektiğini vurguladı.

Sağlık alanında son günlerde yaşananların, sistemin çok demode ve fukara kaldığının acı bir göstergesi olduğunu ifade eden Tosunoğlu, “Pet şişede alkol taşımak ne demek! Devlet bu kadar fukara olmamalı” diye konuştu.

BRT’de yayınlanan Manşet+ programında Aziz Karaaziz’in sorularını yanıtlayan Hasan Tosunoğlu, sistemi düzeltmek yerine kişileri linç etmekle zaman geçirilmesinin yanlış olduğunu kaydetti. Her koşulda eğitime ve sağlığa ayrılan bütçe paylarının artırılması gerektiğini anlatan Tosunoğlu, böylece hem hizmetin daha kaliteli hale geleceğini hem de etkili denetim şansı elde edileceğini ifade etti.

LİNÇ DEĞİL YENİ BİR SİSTEM

Pandemi döneminde hepimizin kahraman olarak gördüğü sağlık emekçilerinin bugün linç edilecek noktaya getirilmemesi gerektiğini belirten Tosunoğlu, “Mahkeme, hatası ve suçu olan herkesi elbette cezalandıracaktır; bizlerin linç kültüründen uzak durmamız ve insan hatasını öngörmeyen ve ortadan kaldıramayan sisteme odaklanmamız gerekir” diye konuştu.

“Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları herhangi iki bakanlık olarak görülmemelidir” diyen Tosunoğlu, depreme dayanıksız okulların tümünün güçlendirilememesini ya da hastanelerde hizmetlerin aksamasını kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

KAYIT DIŞILIK ORTADAN KALKMALI

KKTC’de tüm sorunları çözmeye yarayacak ekonomik potansiyelin ve kurumsal yapının mevcut olduğunu belirten Tosunoğlu, kayıt dışılıkla mücadelenin en ivedi konu olduğunu kaydetti.

Pahalılığın yakıcı bir toplumsal sorun olmaya devam ettiğini anlatan Hasan Tosunoğlu, ortak akılla üretilebilecek pek çok açılım olduğunu ve temel gıda ürünlerinin fiyatının ucuzlatılabileceğini vurguladı. Bunun için kurumların iş birliğine ve ortak akla ihtiyaç olduğunu belirten Tosunoğlu, siyasetin bunlara kafa yorması gerektiğini kaydetti.

MECLİS KRİZİ HERKESE KAYBETTİRİYOR

Meclis’in henüz yeni yasama yılına başlayamadığına dikkat çeken Tosunoğlu, yaşanan krizde hem iktidarın hem de muhalefetin payı bulunduğunu ve bundan zarar görenin halk olduğunu belirtti. Meclis’in sorunları çözmeye yardımcı olacak yasaları yapma vazifesi olduğunu anımsatan Tosunoğlu, “Meclis eğer sağlıklı çalışmıyorsa hükümet de çalışamaz” dedi.

Yıllarca Kıbrıs Rum Kesimi tarafından dile getirilen “Sözde Meclis” ve “Sözde Meclis Başkanı” gibi ifadelerin bugün kendi içimizde tekrarlanan sözcüklere dönüşmesinden hicap duyduğunu ifade eden Tosunoğlu, kaosun Meclis’le halkın bağını koparmasından duyduğu endişeyi anlattı.

Yaşanan krizin sadece iktidar ve muhalefeti değil, siyaseti ve toplumun siyasete olan inancını bitirdiğini belirten Tosunoğlu, şunları söyledi:

“Sürecin kilitlenmesi kimseye yarar sağlamaz. Sadece topluma zarar verir. KKTC parlamentosunu bir bütün olarak itibarsız hale getirir. Bundan hiçbir parti de yarar sağlayamaz. 50 milletvekili de böyle bir süreçten hasarsız çıkamaz. Ben şahsen kendi görevini yapamayacak hale gelmekten çok rahatsızım. Bizim ülke sorunlarını görüşmemiz ve yasa yapmamız gerekir. Meclis’in üretkenlik sorunu zaten vardı. Bunu sıfırlamak kimseye bir şey kazandırmaz. Biz onuncu dönem vekilleri olarak böyle bir iz mi bırakmak istiyoruz? Bu soruya iktidarıyla muhalefetiyle tüm vekillerin bir yanıt bulması gerekir.”

ORTAK AKIL ŞART

Her türlü sorunun sağ duyuyla, ortak akılla ve uzlaşı kültürüyle ele alınmasının önemine işaret eden Tosunoğlu, sorunların çözümüne eğilmesi gereken siyasetin, sürekli erken seçim yoluna kaçmaması gerektiğini de ifade etti.

Tosunoğlu, Meclis’te yaşanan krize ilişkin DP’nin tutumu hakkındaki soruyu yanıtlarken “Pasif olduğumuzu söyleyebilirim; eskiden de küçük ortak olan ama buna rağmen ağırlığını hissettirerek sürece etki edebilen partimiz bugün maalesef bu gücü yansıtamıyor” dedi. Parti Başkanı Fikri Ataoğlu’nun hareket etmekte zorlandığını belirten Tosunoğlu, partinin bu kaosta payının olmadığının etkili bir şekilde kamuoyuna anlatılamadığını söyledi. Partideki yetkili kurulların dışlanmaması gerektiğini ve süreçlerin ortak akılla yönetilmesinin önemli olduğunu anlatan Tosunoğlu, DP’nin kendi sorunlarını aşması gerektiğini vurguladı.