Hasan Yiğittürk, son yolculuğuna uğurlandı

Gazimağusa’nın tanınmış esnafı Hasan Yiğittürk, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Mağusa’nın en eski esnafları arasında yer alan Hasan Yiğittürk, bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Mağusa Mezarlığı'na defnedildi. Yiğittürk, için düzenlenen cenaze törenine ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni de katıldı. 1945 doğumlu olan üç çocuk babası Hasan Yiğittürk, Mağusa’da yaklaşık 60 yıldır berberlik yapmaktaydı.

Sosyal yaşamın içinde yıllardır etkili bir şekilde yer alan Yiğittürk, Kıbrıs Türk mücadelesine de önemli katkılar yapmıştı.

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18/11/2019 13:37