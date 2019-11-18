Hasan Yiğittürk, son yolculuğuna uğurlanıyor
Hasan Yiğittürk, hayatını kaybetti.
18/11/2019
HK
|
|
Gazimağusa’nın tanınmış esnafı Hasan Yiğittürk, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
1945 doğumlu olan üç çocuk babası Hasan Yiğittürk, Mağusa’da yaklaşık 60 yıldır berberlik yapmaktaydı.
Mağusa’nın en eski esnafları arasında yer alan Hasan Yiğittürk, bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazına mütakip (11.45) Mağusa’da defnedilecek.
Bir süredir tedavi gören Hasan Yiğittürk’ün ölümü, Mağusa’da büyük üzüntü yarattı.
Sosyal yaşamın içinde yıllardır etkili bir şekilde yer alan Yiğittürk, Kıbrıs Türk mücadelesine de önemli katkılar yapmıştı.