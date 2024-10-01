Hasan Yılmaz Işık açıklamalarda bulundu

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıslı Türklerin insan hakları ve bağımsızlığının tanınması gerektiğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a derneğin Kıbrıs sorununa ilişkin önerilerini içeren bir mektup sundu.

Mektupta derneğin, KKTC’nin tanınması için girişimlerde bulunulması talebini dile getiren Işık, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın korunması için Kıbrıslı Türklerin insan hakları ve bağımsızlığının ve KKTC’nin tanınmasının tek seçenek olduğunu belirtti.

Derneğin bu talepleri BM’ye de duyurduğunu söyleyen Işık, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı, Kıbrıslı Rumların 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti temsiliyeti ve hükümetine, bu devletin ortağı olan Kıbrıslı Türklerin onay vermediğini, bu "gasp statükosuna" son verilmesini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bugünlerde yapılacak üçlü görüşmede BM’den talep etmeye davet etti.