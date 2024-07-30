Hasan Yılmaz Işık’tan çağrı

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, sebze ve meyve ithalatına izin verilmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na çağrı yaptı.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, döviz kurlarının son aylarda sabitlenmesine rağmen mevsiminde olan ürünler başta olmak üzere genelde tüm temel besin ve tüketim maddelerinin astronomik fiyat artışları ile tüketicilere sunulduğunu belirterek, bunu “kabul edilemez” olarak niteledi.

Haksız fiyat artışları yanında “etiket ve kasa fiyat farkı vurgunu” ile marketlerde yasaya aykırı haksızlıkların devam ettiğini savunan Işık, bu tablonun yasaların dikkate alınmadığını ve denetimlerin caydırıcı olmadığını gösterdiğini ileri sürdü.

Toptancıların eksik gramajlı ve tarihi geçmiş temel gıda ürünlerini piyasaya sürmesinin sadece ekonomik değil tüketicilerin sağlığını da tehdit edecek boyuta ulaştığını öne süren Işık, bu durumu protesto etti.

Hasan Yılmaz Işık, özellikle turfanda sebze-meyve ürünlerinin “güvenli gıda” olarak kabul edilebilmesi için zirai ilaç ve hormon tahlil raporlarının, üreticilerin isimleri ile birlikte satış reyonlarındaki etiketlerde belirtilmesinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Başta domates olmak üzere sebze ve meyve ithalatına izin verilmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na çağrıda bulunan Işık, birkaç üreticinin korunması pahasına tüketicilerin açlık, yokluk ile kalitesiz ve sağlıksız bir yaşama mahkum edildiğini savundu.