76 yaşında hayatını kaybeden Ulusal Birlik Partisi eski milletvekili ve eski bakan Hasan Yumuk bugün toprağa veriliyor..

Hasan Yumuk için ilk tören bugün Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlendi.Saygı duruşu ile başlayan törende daha sonra Hasan Yumuk’un özgeçmişi okundu.

Törende konuşan Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Hasan Yumuk’un halkını seven ve halkıyla birlikte vakit geçirmekten mutlu olan biri olduğunu söyleyerek, milletvekilliği ve bakanlığı döneminde de halkla yakın ilişkilerini koparmadığını kaydetti.

Konuşmanın ardından Yumuk’un cenazesi önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişi gerçekleştirildi.

Yumuk’un cenazesi, İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.