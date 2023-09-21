Hasan’ın ölüm sebebi belli oldu

Rakıb Hasan’ın (E-25) ölüm sebebinin “patolojik beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Hasan Girne’deki ikametgahında 17 Eylül’de aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmişti.

Öte yandan 18 Eylül’de Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir özel hastanede tedavi gördüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Mangongolo luntelamo Michee’ye (E-22) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.