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Hasanoğlu UFÜ Yüksek Danışma Kurulu Başkanı oldu

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Final Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulu Başkanı oldu.

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22/10/2019
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Hasanoğlu UFÜ Yüksek Danışma Kurulu Başkanı oldu

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Final Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulu Başkanı oldu.

Prof. Dr. Enver Hasanoğlu Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner tarafından Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığına atandı.

Prof. Hasanoğlu Gazi Üniversitesi Rektörü ve YÖK üyesi görevleri yapmış, halen Uluslararası Pediatri Başkanı olarak görev yapmaktadır.

22/10/2019 13:17
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TAGS: Final Üniversitesi, haber, kıbrıs, Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Final Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulu Başkanı, dimağ çağıner,
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