Hasanoğlu UFÜ Yüksek Danışma Kurulu Başkanı oldu
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Final Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulu Başkanı oldu.
22/10/2019
HK
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Prof. Dr. Enver Hasanoğlu, Final Üniversitesi Yüksek Danışma Kurulu Başkanı oldu.
Prof. Dr. Enver Hasanoğlu Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dimağ Çağıner tarafından Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığına atandı.
Prof. Hasanoğlu Gazi Üniversitesi Rektörü ve YÖK üyesi görevleri yapmış, halen Uluslararası Pediatri Başkanı olarak görev yapmaktadır.