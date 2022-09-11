Hasatı yapılan lavantalardan yağ elde ediliyor

Açık mor rengi ve güzel kokusu ile görsel bir şölen oluşturan lavanta tarlalarında hasat tamamlandı.

Ülkenin farklı noktalarında yetişen lavantalar Tatlısu Belediyesi’ne ait tesiste lavanta yağına dönüştürülüyor.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan BRT’ye yaptığı açıklamada, 3 yıl önce bölgede lavanta tarlaları oluşturmaya başladıklarını anımsatarak, bu bitkinin hem turizm hem de ekonomik anlamda önemli olduğunu kaydetti.

Lavanta bitkisinin kuraklığa dayanıklı ve kıraç bölgelerde de yetişebildiğini söyleyen Orçan, hasatı yapılan lavantaların söz konusu tesiste yağa dönüştürüldüğünü anlattı.

Orçan, tesisisin ülkedeki tüm lavanta üreticilerine hizmet verebilecek kapasitede olduğunu da belirterek, burada sadece lavanta bitkisinin değil diğer aromatik bitkilerin de yağının çıkarıldığını sözlerine ekledi.BRT

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11/09/2022 19:32