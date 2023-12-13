Hasder Halkbilimi Ömür Boyu Hizmet Ödülleri veriliyor

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13/12/2023

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Hasder Halkbilimi Ömür Boyu Hizmet Ödülleri veriliyor


Halk Sanatları Vakfı (HASDER), Halkbilimi Ömür Boyu Hizmet Ödülü, 19 Aralık’ta veriliyor.

HASDER Başkanı Kani Kanol yaptığı açıklamada, Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Kültürel Mirasının önemli bir ayağını oluşturan halkbilimi alanında, araştırmalar gerçekleştirip, yayınlayan, çalışkan ve üretken araştırmacıları bu ödüllerle onere etmek istediklerini kaydetti.

Tuncer Bağışkan ve Mahmut İslamoğlu’na verilecek ödülün takdimi, 19 Aralık Salı saat 19.00’da Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan 36’ıncı Halkbilimi Sempozyumu’nun başlangıcında gerçekleştirilecek.

Sempozyumda Araştırmacı Yazar Ahmet Erdengiz, Dr. Ahmet Karahan, Prof. Dr. Lerzan Aras, Prof Dr Şevket Öznur ve Turizmci/Araştırmacı Yazar Zekai Altan da bildirilerini sunacak.

13/12/2023 10:10
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TAGS: haber, kıbrıs
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