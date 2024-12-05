HASDER Halkbilimi Sempozyumu’nun 37’ncisi düzenlendi

Halk Sanatları Vakfı ve Derneği (HASDER) halkbilimi sempozyumunun 37’ncisini düzenledi.

Kıbrıs ve Kıbrıs Türk kültürüyle ilgili araştırma bildirilerinin sunulduğu sempozyum, 3 Aralık’ta Küçük Kaymaklı’daki, Lefkoşa Türk Belediyesi Merkez Lefkoşa Konferans Salonu’nda yer aldı.

HASDER’den verilen bilgiye göre Sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada HASDER Vakıf Başkanı Kani Kanol’un açılış konuşmasıyla 1983’te başlatılan sempozyumların Kıbrıs kültürüne sağladığı katkı ve topluma kazandırdığı araştırmacılardan bahsetti.

Gazeteci Ali Baturay’ın moderatörlüğünde yapılan sempozyumda Av. Ahmet Said Sayın, büyük dedesi Mehmet Sami Mustafa hakkında, "Girne'li Bir Kûvayi Milliyeci, Mehmet Sami Mustafa” başlıklı bildiri sundu. Sayın, Türkiye’nin Ulusal kurtuluş Savaşı sürecinde Kıbrıs Türk Halkı’nın Kuvayi Milliye’ye verdiği destekten ve yapılan yardımlardan söz etti.

Dr. Bekir Azgın, "Kıbrıs’ta Ortak Kullanılan Kelimelerden Bir Kesit" başlıklı bildirisinde Kıbrıslı Türklerin diline yerleşmiş Farsça, Fransızca, Yunanca ve İngilizce sözcüklerden örnekler verdi.

Ahmet Erdengiz de "Kıbrıs Türklerinin Kökeni 3. Bölüm: Kültürel Miras” başlıklı bildirisinde Kıbrıslı Türklerin atalarının Orta Asya ve Anadolu’dan gelirken taşıdıkları Alevi ve Kızılbaş gelenek ve göreneklerinden örnekler sundu.

Matematikçi Dr. Ahmet Karahan "Sayılarını Kaybeden Kıbrıs Türk Toplumu" başlıklı bildirisinde Kıbrıs Türk toplumunda sayılarla ilgili inanışlardan örnekler verdi. Prof. Dr. Şevket Öznur, "Kıbrıs Türk ve Rumca Söylencelerinde Ortak Benzerlikler" başlıklı bildirisinde Kıbrıslı Türkler ve Rumlar tarafından anlatılan destanlardan bahsetti.