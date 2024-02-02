HASDER ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğiyle Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) açılıyor

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02/02/2024

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HASDER ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğiyle Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) açılıyor

Halk Sanatları Vakfı (HASDER) ile Yıltan Taşçı Akademi (YTA) arasında sanat, kültür ve eğitim alanlarında iş birliği ve güç birliği yapılması konusunda protokol imzalandı.

HASDER Başkanı Kani Kanol ve Yıltan Taşçı tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, HASDER ile YTA arasında imzalanan protokol uyarınca HASDER’e ait Lefkoşa surlar içinde bulunan eski Ayluka Kilisesi bina ve bahçesi, Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) adıyla sanatseverlerin hizmetinde olacak.

İki fotoğraf stüdyosu ve sergi salonunun olduğu LESAM’da konser, sunum, söyleşi, konferans, panel, açık oturum, atölye çalışmaları vb. etkinlikler düzenlenebilecek.

Açıklamada, LESAM’ın tam donanımlı olarak işlevsel hale gelebilmesi için çalışmaların devam ettiği ve ileriki günlerde açılacağı belirtildi.

02/02/2024 16:30
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TAGS: HASDER, Yıltan Taşçı Akademi, Lefkoşa Sanat Merkezi, LESAM,
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