HASDER, Kıbrıs’ın yerel zanaatkarlarını keşfetme gezileri başlattı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı ile Halk Sanatları Vakfı (HASDER) liderliğinde ve Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) iş birliğinde yürütülen, “Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz Projesi” etkinlikleri devam ediyor.

HASDER’den yapılan açıklama göre, KKTC ve Güney Kıbrıs’tan 12 derneğin gençlerinin liderlik, uzlaşma ve insan hakları konularında farkındalık kazandıran eğlenceli atölye çalışmalarından sonra, şimdi de Kıbrıs’ın genelinde yerel zanaatkarları keşfetme gezilerine katıldıkları belirtildi.

Açıklamada, Kıbrıs’ın farklı bölgelerinde mesleklerini icra eden yerel zanaatkarları tanımaya yönelik gezi serisinin ilkinin HASDER, PAOK, Lefke Turizm Derneği ve ORAMA Kültür Derneği’nden gençlerin katılımıyla, Kıbrıs’ın koruma altındaki tarihi köyü Fikardou’ya yapıldığı belirtildi.

Gençlerin köydeki yerel çömlek ustalarıyla bir araya gelerek, geleneksel yöntemlerle yapılan çömlekçiliği yakından gözlemleme fırsatı bulduğunun belirtildiği açıklamada, “Ustalar, hem üretim tekniklerini hem de çömlekçiliğin köy kültüründeki önemini gençlere aktardılar. Ayrıca köyde, geleneksel yöntemlerle macun üreten zanaatkarları ve el işi su kabağı ile dekoratif ürünler üreten zanaatçıları gözlemleme ve onlarla birebir sohbet ederek üretim süreçleri hakkında bilgi alma fırsatı bulan gençler, bu bulgularını kayıt altına aldılar.” ifadelerine yer verildi.

“Koruma altındaki Fikardou köyündeki gözlemler, zanaatkarların el işlerinin hem ekonomik hem de kültürel açıdan taşıdığı değeri anlamalarına da katkıda bulundu. Kıbrıs’ın farklı bölgelerine düzenlenecek diğer gezilerle, projenin kültürel mirası koruma ve gençlere bu değerleri tanıtma misyonu yerine getiriliyor.” denilen açıklamada, bölgelerdeki diğer zanaatkarlar ve geleneksel el sanatları üreticilerinin saptanarak, yaptıkları işler, ürünler, adresleri ve fotoğraflarının kayıt altına alınacağı kaydedildi.

“Bütün bu bilgiler, proje kapsamı içinde yer alan ‘Kıbrıs Zanaatkarları Haritası’ adlı dijital platformda yer alacak ve gerek yerli gerekse de yabancı turistlerin kullanımına açılacak.” ifadelerine yer verilen açıklamada, Bu sayede, Kıbrıslı zanaatkarların daha geniş bir kitleye tanıtılarak hem kültürel mirasın korunmasına hem de ekonomik sürdürülebilirliğe katkı sağlanması amaçlandığı belirtildi.