HASDER’den Serdengeçti ve Kaşer için anma gecesi

Halk Sanatları Derneği’nin (HASDER) kırk beş yıl önce, kurucu üyeleri arasında yer alan Mustafa Serdengeçti ve Sezer Kaşer için çarşamba akşamı saat 19.00’da HASDER Çalışma Merkezi’nde (Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Karşısı) bir anma gecesi düzenliyor.

HASDER’den yapılan açıklamada, HASDER’in Şerif Baykurt ile birlikte 2 şeref üyesinden biri olan Mustafa Serdengeçti’nin, halk dansları camiasında hocaların hocası olarak kabul edildiği kaydedildi. Yakın zamanda hayatını kaybeden Sezer Kaşer’in de HASDER’in kurucu üyeleri arasında yer aldığı, uzun yıllar halk dansları ekiplerinde dans ederek, folklor camiasında sevilip sayılan bir kişi olduğu vurgulandı.

Ölüm yıl dönümlerinde HASDER Çalışma Merkezi bahçesine, adlarına dikilecek ağaçlar, gökyüzüne uçurulacak dilek fenerleri ve anılarını anlatacak sevenleriyla birlikte anılacak iki folklor sever için düzenlenen bu anma etkinliğine tüm sevenlerini davet eden HASDER Yönetim Kurulu, yitirilen değerlere sahip çıkmaya devam edeceğini açıkladı.

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19/12/2022 11:35