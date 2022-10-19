HASDER’İN 35. Halkbilimi Sempozyumu 25 Ekim’de yapılıyor

Halk Sanatları Vakfı (HASDER) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Halkbilimi Sempozyumu, 25 Ekim Salı gecesi yapılıyor.

HASDER Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 35. Halkbilimi Sempozyumu, 25 Ekim Salı günü saat 19.30’da LTB Merkez Lefkoşa tesisinde bulunan Konferans Salonu’nda yer alacak.

Pandemi nedeniyle iki yıldır gerçekleştirilemeyen sempozyumda, Ahmet Erdengiz, “Kıbrıs Türklerinin Kökeni; Yeniden Bir Değerlendirme”, Aytaç Çağın, “Başlangıcından Bugüne Kıbrıs’ta Halk Oyunları, Araştırmalar ve Sonuçları”, Cemay Onalt Müezzin, “Kıbrıs Havaları Derneği Repertuarında Yer Alan, İki Dilli Kıbrıs Türkülerinde Sosyal ve Kültürel Unsurlar”, Mustafa Yeniasır ve Burak Gökbulut, “KKTC’de Çalışan Müze Görevlilerinin Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Korunup Aktarılmasına İlişkin Bilgi ve Görüşler” ve Şevket Öznur da “Türk ve Rum Masallarındaki Benzerlik ve Farklılıklar” konularında bildiri sunacak.

HASDER, sempozyumlarla, geçmişten günümüze toplumun yaşadığı tüm folklorik, kültürel, toplumsal süreçleri farklı bakış açılarına sahip uzman, sanatçı ve bilim insanlarıyla enine boyuna tartışmak, varsa sorunları tespit etmek ve çözüm olanaklarını tartıştırmayı amaçlıyor.

Vakıf Yönetim Kurulu, sempozyumun halka açık olduğunu duyurdu.

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19/10/2022 15:40