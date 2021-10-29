Hasgüler: UBP’de lider seçilmiyor, parti başkanı seçiliyor

Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, son 10 yıldır UBP’nin kurultayını yapmayı beceremeyen bir partiye dönüşmesinin, liderlik özelliği düşük olanların aday olmasından kaynaklandığını ifade ederek, “UBP’de Lider seçilmiyor, parti başkanı seçiliyor. Partide bir lider olsa bu kadar aday çıkmazdı. Adaylar vasat, UBP üyeleri vasatın iyisini seçecek” dedi.

Liderin sadece partiye değil parti dışındakilere de ışık olacak bir kişilik olması gerektiğine dikkat çeken Hasgüler, “Mevcut adaylarda bence bu ışık yok. Adaylarda, Rauf Denktaş ve Derviş Eroğlu gibi büyük isimlerin ışığını göremiyorum. Tecrübeli siyasetçiler var ancak ışığı gösterememişler” diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Haber Kıbrıs WEB TV’de “20 Dakika”nın konuğu olarak, Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Ülkemizde siyasetin değiştirilmesiyle ilgili bir kaygı yok”

Başbakan Ersan Saner’in yasadışı olarak dolaşıma verilen videosuyla ilgili olayın, Türkiye’de videoyla/ kasetle şantaj yapma ve siyaseti dizayn etme olaylarının benzerlik taşıdığını ama aynı olmadığını ifade eden Mehmet Hasgüler, Türkiye’de siyasetin yönünü değiştirmek veya pozisyonu sağlamlaştırmak iddiasıyla kasetli şantajlar yapıldığını ama ülkemizde siyasetin değiştirilmesiyle ilgili bir kaygı bulunmadığını söyledi.

Siyaset değişikliği ya da dizaynı için “kasetli şantaj” yapmanın doğru bir yöntem olmadığını ama KKTC’de siyaset anlayışını değiştirmek için çaba da bulunmadığını ifade eden Hasgüler, “Bir güç merkezi var ve mevcut siyaset anlaşışının değişmesi bazılarının çıkarlarına zarar veriyor. Bizde ülkenin daha iyi bir noktaya gelmesi için bir siyaset izlenmiyor. Siyasilerin öyle bir vizyonu ve gailesi yok” dedi.

“İnsan kendi yaptığından emin olduğunda biat etmez”

Ülkede bir grup siyasetçinin, rahatsız edici bir şekilde biat kültürünü benimsediğine dikkat çeken Mehmet Hasgüler, “İnsan kendi yaptığından emin olduğunda biat etmez. Doğru yaptığını ve işini yaptığını düşünen biat etmez” ifadelerini kullandı.

“Son birkaç gündür yaşanan tartışmalar kurultayda belirleyici olabilir”

UBP kurultayında sonucu tahmin etmenin zor olduğunu anlatan Hasgüler, “Kurultay ikinci tura kalmayabilir. Faiz Sucuoğlu veya Hasan Taçoy ilk turdan kazanabilir. Son birkaç gündür yaşanan tartışmalar belirleyici olabilir. UBP’de dinamikleri bilmediğimiz bir üye yapısı var. Üyelerin kurduğu diyaloglar da önemlidir” şeklinde konuştu.

“UBP’de lider seçilmiyor, parti başkanı seçiliyor”

Video olayının, üyelerin kurultaya katılımını ve sonucunu etkileyebileceğine dikkat çeken Hasgüler, şöyle konuştu:

“UBP, büyük bir değişimin eşiğindedir. Son 10 yıldır kurultayını yapmayı beceremeyen bir parti olmasının temel sebebi, liderlik özelliği düşük olanların aday olmasıdır. Lider olmak sadece partiye değil parti dışındakilerine de ışık olmasıdır. Ben bu ışığı göremiyorum. Mevcut adaylarda Rauf Denktaş ve Derviş Eroğlu gibi büyük isimlerinki gibi ışık göremiyorum. Tecrübeli siyasetçiler var ancak ışığı gösterememişler. Siyasi biyografi, aile ve eğitim görülen okullar, sosyal çevre, lider kişilik ve liderlik kültürde etken. Lider seçilmiyor, parti başkanı seçiliyor. Lider olsa bu kadar aday çıkmazdı. Adaylar vasat, UBP üyeleri vasatın iyisini seçecek…”

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29/10/2021 20:31