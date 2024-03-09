Hasgüler ve Avcı’ya “yüklü ödeme” tespit edildi

YÖDAK başkanı Turgay Avcı ve eski başkan yardımcısı Mehmet Hasgüler polis tarafından tutuklandı. Her iki ismin de bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Konuyla ilgili detaylı polis açıklaması yapılmazken, bulguların bugün mahkemeye aktarılması bekleniyor.

Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgilere göre, KTSBÜ’deki ifadeler ve muhasebe kayıtlarına yönelik incelemelerde YÖDAK başkan ve eski yardımcısına “ödeme” yapıldığı tespit edildi, ifadelerle de desteklendi. Turgay Avcı düğün için bastiş ödemesi aldığını kabul ederken, Hasgüler’in neden ödeme aldığı açıklık kazanmadı.

Dün öğleden sonra yapılan tutuklamalar polisin hassas araştırma sürecinin ardından ortaya çıktı.

İsim isim araştırmalarına devam eden polis, KTSBÜ’de iki aşamalı soruşturma yürüyor.

Soruşturmanın ilk ayağı rüşvet ve soygun, diğer ayağı ise sahte diplomalar.

Okulun kamudaki işlerini çözmek için Kemal Dürüst üzerinden bir çok isme rüşvet verildiği, özellikle iktidar içerisinde güç sahibi olma adına sahte diploma düzenlemekten geri kalınmasını ortaya çıktı.

Okul sahipleri, olayla alakaları olmadığını polise aktarmış ve şikayette bulunmuştu.

Alınan ifadeler ışığında önce sahte diploma olayı, devamında da rüşvet soruşturması eş zamanlı devam ediyor.