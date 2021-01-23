Hasgüler: YÖDAK, siyasetten uzak bir kurumdur

Yükseköğretim, Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, üniversitelerde yüz yüze eğitim yapılmasının KKTC için çok önemli olduğunu, bu nedenle Covid-19’dan dolayı ülkelerine dönen öğrencilerin geri getirilmesinin gerektiğini vurguladı.

Mehmet Hasgüler, Covid-19 salgını nedeniyle yükseköğretimde yapılamayan yüz yüze eğitimin başlayabilmesi ve ülkeye öğrenci gelebilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı, Eğitim Bakanlığı ve diğer yetkililerle istişarelerin sürdüğünü söyledi.

YÖDAK Yönetim Kurulu üyelerinin içinde siyasi atamalar bulunduğunu belirten Hasgüler, buna rağmen YÖDAK’ın siyasetten uzak bir kurum olduğuna ve yasalara göre karar verdiğine vurgu yaptı.

Mehmet Hasgüler, Haber Kıbrıs web TV’de yayınlanan “Markaj” programına konuk olarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Öğrencilerin taşınması hayati önem taşıyor”

Covid-19 salgını başladıktan sonra okullarda hastalığın yayılmasının önlenmesi için kapanmayı ilk olarak kendilerinin talep ettiğini, o zaman doğru hareketin bu olduğunu anlatan Hasgüler, vaka sayısının sıfırlandığı dönemde de ilgili bakanlıktan ve hükümetten 2021 yılı için yükseköğrenimle ilgili önlem alınmasını talep ettiklerini anımsattı.

Türkiye’deki büyük şehirlerden tarifeli uçakla ülkeye öğrencilerin geri getirilmesini talep ettiklerini anlatan Mehmet Hasgüler, öğrencilerin Kıbrıs’a taşınmasının hem eğitim hem de ülke açısından hayati önem taşıdığını, bunun olmazsa olmaz bir icraat olduğunu vurguladı.

40 bin öğrenciyi bir anda ülkeye getirmeye çalışmanın sıkıntılar yaratabileceğini, kademeli bir şekilde öğrenci taşınabileceğini ifade eden Hasgüler, ilk etapta 20 bin civarında öğrencinin getirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Ülkede vaka sayısı sıfırlandıktan sonra bazı yanlış kararlar alındığına ve vaka sayısının arttığına dikkat çeken Mehmet Hasgüler, bu nedenle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılamadığını kaydetti.

“Yüz yüze eğitim ülkemiz için çok önemli”

Eğitimin online olarak devam ettiğini, bu konuda üniversitelerin ciddi emek ortaya koyduğunu ve öğrencilerin Kıbrıs’a getirilmesiyle ilgili halen fırsat olduğunu, 2021 hedefleri çerçevesinde geç kalınmadığını belirten Hasgüler, “Hem devlet hem de üniversiteler çaba göstermeli. Üniversiteler de öğrencilerin getirilmesi için katkı koyabilir, öğrencilerden alınan harçların içinde bu gibi olağanüstü durumlarda kullanılabilecek fonlar var” diye konuştu.

Üniversitelerin uzaktan eğitime gösterdiği ilgiyi halen yüz yüze eğitime göstermemesinin sakıncalı olduğuna vurgu yapan Hasgüler, “Ambargolar altında ve tanınmayan KKTC’de üniversite fikri 1980’lerde yabancı öğrencilerin ülkeye gelmesi, burayı tanımaları, vatandaşlarımızla münasebette bulunmaları, iyi bir eğitim almaları ve ülkelerine döndüklerinde Kuzey Kıbrıs’ı ve kültürümüzü tanıtmaları için ortaya çıktı. Bu fikir, KKTC’nin ve Türkiye’nin en üst düzey yetkilileri tarafından kabul gördü. Bu nedenle bu durum göz ardı edilmemeli.” dedi.

“Devlet bir karar aldıysa üniversiteler de destek vermeli”

Üniversite öğrencilerinin olmamasının eksikliğinin ekonomik anlamda hissedildiğini işaret eden Hasgüler, “Devlet bir karar aldıysa üniversiteler de destek vermeli. Öğrencilerin ülkeye gelmesi için üniversiteler de elini taşın altına koymalıdır” diye konuştu.

“Ada Kart” uygulamasıyla öğrencilerin kartlarına destek amaçlı 500 TL yatırıldığına, bu kartla birçok avantaj ve indirim kazandıklarına dikkat çeken Hasgüler, “Üniversiteler de fedakarlık yapmalı” dedi.

Hasgüler, öğrencilerlerin taşınmaya başlamasıyla birlikte yurt dışında olan öğretim üyelerinin de ülkemize gelmeye başlayacağını, bunun da önemli olduğunu vurguladı.

“Üniversiteler de aşı programına alınmalı”

Mehmet Hasgüler, üniversitede çalışan gerek akademisyen gerekse yönetsel personelden gelen “aşı programına alınalım” talebini doğru ve haklı bulduğunu söyledi.

Öğrencilerin aşılanmasının önemine değinen Hasgüler, bunun yanında üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinin ve diğer çalışanların da aşılanması gerektiğini vurguladı.

“YÖK’ün tavsiye kararı önemli”

YÖK’ün Türk öğrenciler için Türkiye’de ve dünyada uzaktan eğitime devam kararı verdiği takdirde bir şey yapamayacaklarını belirten Hasgüler, ancak yüze yüze eğitimle ilgili tavsiye verilmesi durumunda öğrencilerin gelmesinin önünün açılacağını vurguladı.

“Öğrencilerin aileleri de gelebilir”

Öğrencilerin ülkeye güvenli bir şekilde gelmesinin önemine değinen Hasgüler, öğrenci taşıma çalışmalarında bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti. Öğrencilerin aşı şartı veya karantina uygulamasıyla ile gelebileceklerine dikkat çeken Hasgüler, ülkedeki vaka sayısının azlığı ve güvenliğinin cazibe merkezi haline gelebileceğini, birçok öğrencinin ailelerinin de KKTC’ye gelip burada yaşamaya başlayabileceğini söyledi.

“Yayın ve araştırmalara teşvik edilmeli”

Hasgüler, önümüzdeki 3 yıl için YÖDAK’ın hedefinin kaliteli eğitim olduğuna dikkat çekti. Yeni üniversite açılmasının teşvik edilmesinin yerine, mevcut üniversitelerin yayın ve araştırma yapması konusunda teşvik verilmesi gerektiğini savunan Hasgüler, “Bağımsız bir kalite kurumu oluşturulsun. Yapılacak yasayla denetleme ve değerlendirme yapılsın” dedi.

“YÖDAK, siyasetten uzak bir kurumdur”

Hasgüler, YÖDAK Yönetim Kurulu üyelerinin içinde siyasi atamalar bulunsa da YÖDAK’ın siyasetten uzak bir kurum olduğuna ve yasalara göre karar verdiğine vurgu yaptı. “YÖDAK’ta başkanın görev süresi oldu, yeni bir başkan erken zamanda atanmalı mı? Ne zaman atanacak?” sorusu üzerine Hasgüler, “Atamayı yapacak olan Cumhurbaşkanıdır. Bu soruyu bana değil, sayın cumhurbaşkanına sormalısınız. Biz buradayız ve görevimizi yapıyoruz” dedi.

“Brezilya’dan öğrenci getirmeyi de deneyelim”

Bazı ülkelerden KKTC’ye öğrenci gelmediğini ama o ülkelerden de öğrenci getirmenin yollarının aranması gerektiğini belirten Hasgüler, ülkeye öğrenci getirilmesi için yeni düşüncelerin de denenmesi gerektiğini vurguladı.

KKTC’ye öğrenci gelmeyen ülkelerden de öğrenci getirmek için yalnızca Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve üniversitelerin değil, diğer devlet yetkililerinin de katkı koyabileceğini, bu komda Türkiye’den de destek alınabileceğini ifade eden Hasgüler, “Örneğin Brezilya’dan öğrenci getirmeyi neden denemiyoruz?” dedi.

Hasgüler, “185 milyonluk Brezilya’dan öğrenci getirelim. İlk etapta 200 öğrenciye burs verelim. Mesela Brezilya’dan gelecek öğrencilerine sporcu bursu da verelim. Eğitime gelen iyi sporculardan öğrenciler, spor kulüplerimizde futbol da oynasın. Böyle düşünceler üretmeli ve uygulamalıyız” diye konuştu.

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23/01/2021 10:38