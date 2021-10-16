Hasibe Vehbi Şahoğlu'nun kitabı Türkiye'de yayımlandı

Şahoğlu'nun "Disappearances On Both Side Is a Grim Reality: Missing Persons of Cyprus Conflict" isimli kitabı Türkiye'de yayımlandı.

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16/10/2021

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Hasibe Vehbi Şahoğlu'nun kitabı Türkiye'de yayımlandı

Girne Amerikan Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emekli Büyükelçi Hasibe Vehbi Şahoğlu'nun "Disappearances On Both Side Is a Grim Reality: Missing Persons of Cyprus Conflict" isimli kitabı Türkiye'de yayımlandı.
Öte yandan, Hasibe Vehbi Şahoğlu’nun kaleme aldığı ve Kültür Dairesinin katkılarıyla basılan “Kod Adı Yavuz: Ergün Vehbi” kitabının tanıtımı ise dün çevirim içi olarak yapıldı.

16/10/2021 13:16
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TAGS: Hasibe Vehbi Şahoğlu, kitap Türkiye, yayın, haberkıbrıs,
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