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Hasipoğlu: Adamız, Doğu Akdeniz’de ateş çemberi içerisinde!

Hasipoğlu, kişisel sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı

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01/07/2019

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Hasipoğlu: Adamız, Doğu Akdeniz’de ateş çemberi içerisinde!

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili  Oğuzhan Hasipoğlu, kişisel sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yaşanan patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada  "Güvenlik endişesi ve ihtiyacı başınıza gelmeden nedense hissedilmemekte! Umarım bir kez daha olmaz..." ifadelerini kullandı.

İşte Hasipoğlu'nun açıklaması....

Yanı başımızda savaş olduğunu gerçek anlamda hissettik! Adamız, Doğu Akdeniz’de ateş çemberi içerisinde! İsrail -Suriye saldırısında, KKTC Taşkent bölgesine düşen füze ile ilgili olarak, Türkiye’nin S-400 savunma sisteminin alınmasındaki ısrarlı ve kararlı duruşunda ne denli haklı olduğunu göstermekte!. Çok şükür füze yerleşim yerine düşmedi ve can kaybı olmadı. Güvenlik endişesi ve ihtiyacı başınıza gelmeden nedense hissedilmemekte! Umarım bir kez daha olmaz...

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TAGS: Hasipoğlu, HABER, KIBRIS, Adamız, Doğu, Akdeniz’de, ateş, çemberi, içerisinde
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