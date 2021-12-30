Hasipoğlu: 2022 için ülkemiz adına oldukça umutluyuz

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, yeni umut ve beklentilerle 2022’ye girildiğine işaret ederek, 'Halkımızın yeni yılını en samimi duygularla kutluyorum. Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.

2021’in dünya ve KKTC açısından zor bir yıl olduğunun kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken Hasipoğlu, dünyada 2022’nin pandemi ve beraberinde ekonomik karşılandığına değindi ve şu ifadeleri kullandı: “Sorunlarımız olduğu gibi, büyük umutlarımız ve hedeflerimiz var.

Olumsuzluklar, geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı asla engellememelidir. UBP olarak yeni yılda ülkeyi daha ileriye, daha istikrarlı, kendi kendine yetebilen, gelişen ve büyüyen bir ülke konumuna taşımak üzere çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

2021 yılını uğurlamaya hazırlandığımız bugünlerde, heyecanla, sevinçle ve büyük umutlarla yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Bizler 2022 için ülkemiz adına oldukça umutluyuz.

Yeni yılı ülkemizin ekonomik, kültürel, eğitim, tarım, turizm gibi birçok alanda daha yüksek hedeflere taşımak üzere çalışmalar yapacağımız bir yıl olarak hedeflemekteyiz. Yeni yılda halkımızı daha refah düzeye ulaştıracağımız, istikrarlı ve kalıcı icraatlarla ülkemizin önünü açacak, ayakları üzerinde sağlam duran güçlü bir ekonomi yaratabilmek en birincil görevimiz olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, taze umutlarla girdiğimiz yeni yılın, bir kez daha ülkemize ve bütün insanlığa güzellikler getirmesini temenni ediyor, hem KKTC’de hem de yurt dışında yaşayan tüm soydaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum.”

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30/12/2021 14:11