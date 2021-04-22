Hasipoğlu: 4 ay önce partilerin dağılımına göre geçici bir komite oluşturulmuştu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan Manşet + programında erken seçim tarihinin belirlenmesi ve Cumhuriyet Meclisinde oluşturulmak istenen geçici komite hakkında konuştu.

Oğuzhan Hasipoğlu, mecliste ara seçim yapılmaması için bir uzlaşı olduğunu ancak erken genel seçim tarihinde uzlaşıya varılamadığını söyledi. Hasipoğlu, erken seçimin tarihinin yanı sıra hangi seçimin hangi şartlarda yapılması gerektiğinin de önemli olduğunu belirtti.

Seçim tarihi ve seçimin şartlarıyla ilgili konuların ele alındığı Hukuk Siyasi ve Dış İşler Komitesinde mecliste grubu bulunan 3 partiden milletvekili olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, bu konuların meclisteki tüm partilerin yer alacağı AD-HOC diye adlandırılan geçici bir komitede görüşülmesi gerektiğini savundu.

Geçici komitelerin daha önce de oluşturulduğuna işaret eden Hasipoğlu, “Yasamadaki çoğunluğa saygı gösterilmelidir. Öneri, meclis genel kuruluna gelmelidir. CTP, aleyhine daha önce açılan bir dava vardı. Anayasa Mahkemesi, önerinin ‘hangi komiteden geldiği değil önemli olan meclisin iradesidir’ vurgusu yapmıştı” dedi.

2021 yılında Ocak ayında meclis iç tüzüğünün değiştirilmesiyle ilgili ADHOC komitesinin oluşturulduğunu hatırlatan Hasipoğlu, “4 ay önceki komitedeki partilerin dağılımına göre geçici bir komite oluşturulacak. İktidarların çoğunlukta olduğu komiteler olmalıdır. Yapılan eleştiriler yersizdir.

Halkın derdinin seçim değil, geçim olduğuna vurgu yapan Hasipoğlu, “Uzlaşı olursa iyi olur. Türkiye ile imzalanan protokol yürürlüğe girdi. Ülkeye 40 bin daha aşı geldi. Öncelik pandemi ve ekonomi olmalı. UBP olarak 2021 yılında erken seçimi uygun görmüyoruz ancak uzlaşı için görüşmelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.

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22/04/2021 11:04