Hasipoğlu: 45 gün içerisinde kurultaya gideceğiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu,Ulusal Birlik Partisi'nin Genel Başkan Faiz Sucuoğlu'nun istifası sonrasında 45 gün içerisinde kendisinin Genel Başkan vekilliğinde kurultaya gideceğini açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasipoğlu, Faiz Sucuoğlu'nun istifası sonrasında Haber Kıbrıs'a konuştu. Hasipoğlu, Genel Başkanın istifasını aldıklarını şu an itibariyle Genel Başkanlık makamının boş olduğunu söyledi.

Faiz Sucuoğlu'nun istifasında boşalan başkanlık makamı için gereğinin yapılması talebinde bulunduğunu belirten Hasipoğlu, an itibariyle parti kurultayı tamamlanana kadar Genel Başkanlığa kendisinin vekalet edeceğini ve partiyi 45 gün içerisinde Olağanüstü Kurultay'a götüreceğini söyledi.

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07/09/2022 10:40