Hasipoğlu: 46 yıldan sonra tarihi bir toplantı gerçekleştiriyoruz

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu kişisel sosyal medya hesabından Kapalı Maraş'taki toplantıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Hasipoğlu "46 yıldan sonra adamızda tarihi bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Hukuki, Siyasi ve Ekonomik yönleriyle kapalı Maraş Açılımı toplantısı Kapalı Maraş”ta bulunan Ordu evinde yarın (15.2.2020) tarihinde gerçekleşiyor. Bu toplantı daha öncekiler gibi halkı bilgilendirici bir panel veya konferans değil, buradan bir sonuç, Yol Haritası çıkmasını hedefliyoruz.Burası açıldığı zaman özelde Gazi Mağusa”nın genelde tüm adanın ekonomisinin ve turizmin patlaması demektir" ifadelerini kullandı.

İşte Hasipoğlu'nun açıklaması...

Ordu evinin tam girişinde bulunan cam içerisindeki leopar hep dikkatimi çekmiştir. Bu leoparı her gördüğümde bir gün içerisinde bulunduğu cam fanusu kırıp Maraş sokaklarında özgürce dolaşabileceği günü hayal etmişimdir. Sanırım bu cam fanusun kırılma zamanı yavaş yavaş geliyor. Yarın bu fanusta önemli bir çatlak meydana geleceğini düşünmekteyim.

46 yıldan sonra adamızda tarihi bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Hukuki, Siyasi ve Ekonomik yönleriyle kapalı Maraş Açılımı toplantısı Kapalı Maraş”ta bulunan Ordu evinde yarın (15.2.2020) tarihinde gerçekleşiyor. Bu toplantı daha öncekiler gibi halkı bilgilendirici bir panel veya konferans değil, buradan bir sonuç, Yol Haritası çıkmasını hedefliyoruz.

Bu toplantıyı eleştirenlere de anlam verememekteyim. Burada niyet siyaset yapmak, veya birilerinin malını gasbetmek değildir. Yeteri kadar Maraş”ın kapalı kalmasına halk olarak tahammül etmedik mi?

Artık harekete geçme zamanıdır.

Bu toplantıdan 6 ay önce, aylardır envanter çalışması devam ediyor, herhangi bir adım atılmıyor diye eleştirilirken, şimdi açmak için adım atmaya başlıyoruz, bu sefer de siyaset yapılıyor diye eleştiriliyoruz!

Burası açıldığı zaman özelde Gazi Mağusa”nın genelde tüm adanın ekonomisinin ve turizmin patlaması demektir.

Hazır siyasi rüzgar güçlü eserken, bizlere düşen görev bu rüzgarı arkamıza alıp, sağlam hukuki temelleri sağlayıp, buranın açılması için ulusal ve uluslararası iradeyi ikna etmektir. Haliyle, 46 yıldır gerçekleşemeyen, Rum tarafının bizimle anlaşacağı o “ilahi” günü bekleyerek bir sonuç elde edemediğimize ve edemeyeceğimize göre, bu çalışmayı Güney Kıbrıs yönetimi ile yapmamız artık olası değildir. Geçen Muzakere süreçlerinde zaten 5 kez önerdik, hepsini reddeden onlar oldu!

Artık Kapalı Maraşı kapsamlı çözümün bir parçası olarak görüp, bu 5.5 km karelik alanı müzakere masasına hapsetmekten vazgeçip, uluslararası hukuk temelinde açılması için hepimiz birlik olmalıyız. Bu bağlamda Yol Haritasını belirleyecek çalışma grubunda yer alarak katkımızı koyacağız. Şimdiden ülkemize hayırlı olsun...

15/02/2020 12:32