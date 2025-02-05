UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Hasipoğlu yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de meydana gelen asrın felaketi depremde, hayatını kaybeden Şampiyon Melekleri Takımı'nı, vatandaşlarımızı ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki soydaşlarımızı bir kez daha yüreğimizde büyük bir acıyla anıyoruz.

6 Şubat depreminin Anavatan Türkiye ve bizlerde yarattığı duygusal tahribatın izleri kolay kolay silinmeyecektir.

Adıyaman’da İsias Otel'de hayatını kaybeden her bir arkadaşımız, gencimiz, evladımız sadece birer sporcu değil, aynı zamanda umut, azim ve dayanışma timsali olarak hafızalarımızda her zaman yaşayacaktır.

Şampiyon Melekleri Takımı'nın ruhunu yaşatma mücadelemiz ve adalet arayışımız kararlılıkla sürerken, bizlere bu acıyı yaşatanların en ağır cezayı alması için de adalet talebimiz bundan sonra da devam edecektir.

Bu dava sadece KKTC ‘nin davası değil, malzemeden çalan, sahte ruhsat kullanan , kaçak kat ekleyen, projeye aykırı bina inşaa eden, rüşvet karşılığı ruhsat verenler aleyhine verilecek en ağır cezayla Türkiye Cumhuriyeti için de bir emsal dava olmalıdır . İsias Ortak Davamızdaki İstinaf bu yüzden bizler için olduğu kadar Türkiye içtihadı açısından önemlidir.