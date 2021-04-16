Hasipoğlu: Ağustos ayı seçim için gerçekçi değil

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan Manşet+ programında erken genel seçim tarihi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan Hasipoğlu, erken seçimle ilgili hükümetin 3 Nisan 2022 ve muhalefetin ise 29 Ağustos 2021 tarihini önerdiğini söyledi.

Hasipoğlu, hükümetin yapması gereken işler varken, pandemi süreci nedeniyle belirsizlik yaşanırken ve seçim sisteminin basitleştirilmesi gerekirken Ağustos ayının seçim için gerçekçi bir tarih olmadığını vurguladı.

Hasipoğlu, UBP-DP-YDP azınlık hükümeti protokolüne göre erken genel seçim tarihinin Ekim ayı olarak belirlendiğine işaret ederek, hükümet partilerinin geçen hafta 3 Nisan 2022 tarihinde uzlaşıya vardığına dikkat çekti.

Hasipoğlu, Pazartesi günü meclis genel kurulunda yasa tasarısının ivediliğinin talep edileceğini ve oylanacağını ardından Hukuk Siyasi ve Dış İşler komitesine geleceğini dile getirdi.

İvedilik konusunda sorun olacağını düşünmediğini aktaran Hasipoğlu, “Komitede 3 UBP’den ve 2 CTP’den 1 HP’den milletvekili var. Tarih konusu, komitede tartışılacaktır. Tek vekillik için ara seçim yapılmaması konusunda uzlaşı var. Tüm partilerin bulunacağı geçici bir komite de oluşturulabilir” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik’in seçim sistemi konusundaki uyarıları hatırlatılan Hasipoğlu, “Ara seçimin ortadan kalkması için önce genel seçim tarihi belirlenmeli. Seçim sistemi için ayrı bir çalışma yapılmalıdır. Seçim sisteminin daha basit ve uygulanabilir bir hale gelmesi için partiler bir araya gelmelidir. YDP bir öneri yaptı bunun dışında herhangi bir yasa tasarısı önerisi yoktur. YSK’nın gündemine girebilmesi için Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın geçmesi lazım” ifadelerini kullandı.

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16/04/2021 11:13