Hasipoğlu, AKPA temaslarını değerlendirdi…

UBP Genel Sekreteri ve Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de soruları yanıtladı. AKPA temaslarını değerlendiren Oğuzhan Hasipoğlu, yararlı temaslar ve görüşmelerle Kıbrıs Türkü’nün sesini duyurmaya devam ettiklerini söyledi.

Avrupa Konseyi ve Avrupa kurumlarının Kıbrıs Konusuna bakış açısının ana hatlarıyla bilindiğine işaret eden Hasipoğlu, “ancak artık şunu açıkça söyleyebiliriz. Eskiden her gittiğimizde bize federal çözüm görüşmeleri nasıl gidiyor diye soruyorlardı. Artık bize ortak zemin var mı diye soruyorlar. Çünkü Kıbrıs’ta mevcut gerçeği, realiteyi farketmeye başladılar” dedi.

AKPA’da Rum tarafının mülkiyet üzerinden yaptığı tutuklamaları gündeme getirdiklerini ifade eden Hasipoğlu, insan haklarına aykırı uygulamanın taraflar arasındaki güven bunalımını artırdığını yineledi.

Hasipoğlu, “AİHM’in etkin bir iç hukuk olarak kabul ettiği Taşınmaz Mal Komisyonunu, 8 bin Rum vatandaşın başvurusunu kabul ederken, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de artık bu yargı yolunu kabul edip, bu haksız tutuklamalara son vermesini talep ettik” dedi.

Mart ayında yapılması planlanan Kıbrıs Zirvesi’nden, kapsamlı çözüm müzakereleri bağlamında çarpıcı bir değişiklik beklemediklerini ifade eden Hasipoğlu, Rum tarafının önce Kıbrıs Türkü ile işbirliğine girebilmeyi öğrenmesi gerektiğini ifade ederek, “işbirliği yapılamaz ise, çözüm modelinde nasıl anlaşacağız” diye sordu.

Hasipoğlu, Rum tarafının silahlanmayla, hem bölge barışını, hem de mart ayında yapılması planlanan çok taraflı toplantıyı tehlikeye attığını vurguladı